Governo do Estado presta homenagem a servidores com concerto no Theatro da Paz

Seja na saúde, na educação, na cultura ou na área administrativa, os servidores públicos são indispensáveis para a boa gestão pública e atendimento da sociedade. Para homenagear de forma simbólica esses grandes colaboradores do Estado, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza nesta quinta-feira (28), no Dia do Servidor Público, um concerto gratuito com a Amazônia Jazz Band (AJB), no Theatro da Paz.

No início desta semana, a Secult, responsável pela iniciativa, distribuiu, por meio de cadastro em plataforma on-line, 325 pares de ingressos exclusivamente para servidores do Estado. A divulgação ocorreu por canais internos de divulgação do Governo.

“Nós acreditamos que celebrar esse Dia do Servidor com música é uma oportunidade para os colaboradores e colaboradoras do Estado de reencontrar a arte. A música é esse bálsamo pra alma, e foi muito importante pra nós nesse período de pandemia e com a retomada das atividades culturais, abrir as portas do Theatro da Paz para esses servidores e servidoras do Estado com esse concerto gostoso do Amazônia Jazz Band é uma forma da gente celebrar o esforço, a dedicação de tantos trabalhadores e trabalhadoras que escolheram como meio de vida e forma de exercitar sua criatividade esse ‘servir’ à população do Pará. Esse repertório está muito bacana, foi escolhido pra animar o público e está muito dançante, são músicas que o público conhece, portanto, a gente vai curtir e cantar muito junto, mesmo que a Amazônia Jazz Band seja instrumental, será uma noite muito gostosa”, destaca a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

De acordo com o maestro da AJB, Eduardo Lima, o concerto promete animar a noite especial dedicada aos servidores. “Para esta homenagem preparamos um repertório bem eclético e animado que começa, claro, com clássicos do jazz, mas também temos um tributo a Michael Jackson, com várias músicas de sucesso. Também haverá clássicos nacionais, como Pixinguinha. Para animar ainda mais a noite, vamos trazer um pouco de merengue e cúmbia e vamos encerrar com aquele pout pourri de carimbó”, detalha o maestro.

Bilhetes

Até o início da tarde da última quarta-feira (27), a direção da casa de espetáculos informou que cerca de 90% dos ingressos já tinham sido solicitados por meio da plataforma. Os servidores cadastrados previamente devem retirar seus ingressos na bilheteria do Theatro da Paz, no dia do evento, a partir das 18h, mediante a apresentação de seu número de matrícula e seus documentos oficiais como RG e CPF. A apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19 continua obrigatória, bem como o uso de máscara.

Texto: Josie Soeiro/Ascom Secult

Por Iego Rocha (SECULT)