Governo do Estado promove oficinas e curso na UsiPaz Icuí-Guajará 

Crianças e jovens que moram perto da Usina da Paz (UsiPaz) Icuí-Guajará terão a oportunidade de participar das oficinas de dança (Hip Hop), teatro e flauta transversal, ofertadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

As inscrições para os interessados em participar, acontece a partir desta segunda-feira (21) diretamente na Usipaz, localizada na avenida Independência. Munidos do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de conclusão do ensino fundamental.

Oficina de Hip Hop

Será ministrada sempre as quartas-feiras e sexta-feira, no horário das 14h ás 16h, voltada para pessoas de 6 a 18 anos de idade.

Teatro

As aulas de teatro vão acontecer também nas quartas-feiras e sextas-feiras, das 16h ás 18h, para crianças de 8 a 14 anos.

Curso de Flauta Transversal

As aulas serão ministradas na terça e quinta-feira, das 15 ás 17h, para o público com idade de 6 a 18 anos.

As oficinas estão previstas para iniciar no dia 9 de março.

