Governo do Estado realiza programação especial para pais da Ceasa

Nesta quarta-feira (16), o Governo do Estado, por meio das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), realizará uma programação especial dedicada aos pais carapirás – homens que retiram o sustento de suas famílias dos alimentos que recolhem todas as madrugadas do mercado da Ceasa.

Na ocasião será ofertado serviços de enfermagem (aferição de pressão arterial, verificação de glicemia), atendimento médico (clínico geral), psicologia, atendimento odontológico, massoterapia, vacinas, distribuição de camisinhas, testes de HIV, distribuição de sopa e mingau, doação de roupas e sapatos, corte de cabelo, emissão de documentos e degustação de produtos feitos pelo projeto “Cozinha Escola”.

Serão entregues aos pais permissionários brindes, em agradecimento às doses doações feitas por eles ao projeto “ Banco de Alimentos”, que distribui semanalmente mais de uma tonelada em cestas de hortifrutis a famílias em situação de insegurança alimentar.

Serviço

Programação especial do Dia dos Pais

Local: Mercado da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa Pará)

Endereço: Estrada do Murutucum, s/n. Curió Utinga

Horário: 20h 22h

Foto: Ascom Ceasa