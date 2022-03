Governo do Estado reconhece situação de emergência em Alenquer por causa de chuvas

Em apenas duas horas e meia do dia 10 de fevereiro, a chuva atingiu 110 milímetros em Alenquer. Seis dias depois, o prefeito Heverton dos Santos Silva decretou estado de emergência no município. O Inmet havia dado o alerta vermelho, prevendo mais chuvas intensas e mais prejuízos do que os já então provocados a 70 comunidades. Era “um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. causando uma grande destruição”, declarou o prefeito.

Um mês depois, o governador Helder Barbalho reconheceu o estado de emergência.

Por: Lúcio Flávio Pinto

Fonte: O Estado Net