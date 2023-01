Governo do Estado reforça ações de segurança no Pará e envia tropa ao Distrito Federal

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto aos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) e parceiros, reforçou o policiamento ostensivo, a viabilidade do trânsito nas principais vias e monitora, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém, toda a movimentação em frente a quartéis e rodovias na capital e no interior do Estado em razão das manifestações ocorridas desde a tarde deste domingo (08), em Brasília.

Agentes da Polícia Militar, por meio das tropas especializadas, além do Departamento Estadual de Trânsito, Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém reforçam a segurança e ordenam o trânsito na avenida Almirante Barroso, a fim de garantir a ordem e a fluidez no trânsito, onde alguns manifestantes estão concentrados.

Em suas redes sociais, o governador Helder Barbalho repudiou os atos ocorridos no Distrito Federal e se manifestou. “Nossas forças de segurança estão mobilizadas e não aceitaremos este tipo de situação no Pará. Aqui é Lei e Ordem”, disse.

O Chefe do Executivo acrescentou ainda que, “O Governo do Pará está enviando para Brasília 60 Polícias do Comando de Missões Especiais e Batalhão de Choque em apoio ao Governo Federal para ajudar o país a voltar à normalidade. Não podemos aceitar atos terroristas e temos que nos unir em favor da Democracia”.

Para garantir a celeridade e as articulações das ações integradas dos órgãos de segurança pública, o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, garantiu que o monitoramento já está ocorrendo 24h a partir do CICC e que os órgãos de segurança estão aptos para atuar diante de qualquer necessidade no Estado.

“Vamos instalar o gabinete de crise na manhã desta segunda-feira (09), para manter a vigilância, assim como alinhar decisões estratégicas para execução de todas as ações que forem necessárias em nosso Estado. Nós reiteramos que estamos prontos para garantir a ordem, a segurança e o direito de ir e vir da população, portanto estamos atuando com equipes nas ruas, outras no monitoramento de imagens, além das ações de inteligência”, afirmou o titular da Segup.

Monitoramento

Por meio das câmeras de videomonitoramento instaladas em pontos estratégicos, os agentes acompanham, em tempo real, as principais vias da capital e rodovias no interior do Estado, garantindo a segurança de todos que circulam em torno das vias bem como, adotando comandos necessários, se houver necessidade.

Integração e reforço

Agentes da Polícia Militar, por meio de tropas locais e especializadas, além do Departamento de Trânsito Estadual, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Guarda Municipal permanecem monitorando a Avenida Almirante Barroso e outras vias da capital, bem como as Rodovias Federais junto à Polícia Rodoviária Federal. Além disso, agentes da Polícia Civil também reforçaram o efetivo e ações em unidades policiais em apoio às equipes das ruas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará