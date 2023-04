Governo do Estado reforça importância da vacinação na Semana Mundial de Imunização

Um ato de amor. É assim que a servidora pública Eliana Pimentel, 67 anos, define a vacinação. “A nossa prioridade deve ser cuidar da nossa saúde e de quem amamos, acompanhando o calendário vacinal. Sou bisavó, me considero mãe três vezes, e todos da minha família estão com as carteirinhas de vacina atualizadas. O governo faz a parte deles com o transporte das vacinas, precisamos fazer a nossa parte que é vir tomar”, ressalta a idosa, que tomou a vacina contra a gripe nesta quinta-feira (27), no Centro de Saúde Escola (CSE), na Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Desde o dia 22 de abril até o próximo sábado (29), ocorrem a 21ª Semana de Vacinação nas Américas (SVA), com o chamado #CadaVacinaConta, e a 12ª Semana Mundial de Imunização (SMI) simultaneamente, com o intuito de conscientizar a população sobre a importância do uso de vacinas para proteger pessoas de todas as idades contra doenças evitáveis e ressaltar que a imunização é amplamente reconhecida como uma das intervenções de saúde mais bem sucedidas e econômicas do mundo.

De acordo com a enfermeira Josiane Oliveira, coordenadora da sala de vacina do CSE Marco, a unidade realiza todas as vacinas propostas pelo Programa Nacional de Imunização. Atualmente, estão em campanha as vacinas contra a gripe e de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, recentemente liberada pelo Ministério da Saúde.

“A vacinação é a melhor medida de proteção que temos nos dias de hoje. A prova maior são as erradicações de doenças como a poliomielite e a varíola, além do valor enorme que teve para a mudança do cenário da pandemia. A redução da cobertura vacinal de doenças, como o sarampo, deve-se muito à questão da desinformação, de mentiras disseminadas que comprometem o cumprimento do calendário. De acordo com a ciência, a vacina protege, salva, não causa doenças ou transtornos mentais, nem morte. Venha proteger a si e contribua para a proteção da sua família e sociedade em geral”, destaca a enfermeira.

As coberturas vacinais de rotina continuam baixas no estado do Pará. Com exceção das vacinas BCG e Rotavírus Humano, todas as vacinas do calendário infantil têm meta de 95%, no entanto, no ano de 2022, nenhuma delas alcançou a meta preconizada de cobertura vacinal, o que deixa a população mais vulnerável a doenças graves que, inclusive, já estavam eliminadas.

A coordenadora estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), Jaira Ataíde, ressalta que existem calendários de vacinação para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Qualquer pessoa pode se deslocar até uma Unidade Básica de Saúde para conferir vacinas em atraso para atualizar.

“As vacinas salvam vidas, não provocam a doença. O antígeno, que é o componente da vacina que representa a doença contra a qual vamos prevenir, passa por tratamento químico ou de engenharia genética que fazem ele perder a capacidade de provocar a doença. Como vamos simular uma agressão usando o agente causador da doença no corpo, o sistema imunológico da pessoa será acionado. E aí cada pessoa responde do seu jeito. Uns não sentem absolutamente nada. Outros sentem dor local ou dor de cabeça ou indisposição, geralmente limitadas em 24 ou 48 horas. E numa próxima dose de vacina, provavelmente não sentirá absolutamente nada. As vacinas são tão seguras que bebês com 12h de vida já recém a vacina BCG e Hepatite B. Públicos como idosos, gestantes e imunossuprimidos também vacinam”, destaca a coordenadora.

A dona de casa América Penha fica atenta a todos os anúncios de campanhas de vacinação para não perder tempo e se imunizar. “É de grande importância separar um tempo para vir até uma unidade buscar a vacinação porque é pela nossa saúde. Aconselho que todas as pessoas venham se imunizar. Saio daqui hoje me sentindo tranquila, protegida e segura. Eu sou avó e vir aqui é dar exemplo para que os meus netos também venham”, destaca. América atualizou o calendário vacinal nesta quinta (27) no Centro de Saúde Escola do Marco.

SERVIÇO

A sala de vacinação do Centro de Saúde Escola do Marco funciona na Uepa, com entrada pela Tv. Perebebuí, 2623, em Belém, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e 13h30 às 17h30, de acordo com a demanda espontânea. O interessado deve comparecer com a carteira de vacinação, para facilitar a avaliação do histórico vacinal, além do CPF e cartão SUS.

USIPAZ – A campanha de vacinação contra a Influenza também segue em todas as Usinas da Paz do estado até o dia 31 de maio, sempre das 8h às 17h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará