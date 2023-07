Governo do Estado reforça segurança pública com entrega de novas unidades e coletes balísticos

Mais qualidade de vida e segurança para a população estão entre os principais objetivos das entregas do Governo do Estado no mês de junho de 2023. Na área da segurança pública, foram entregues a nova Delegacia de Polícia Civil do município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó totalmente reconstruída, além das novas instalações do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar, na Av. Brigadeiro Protásio, em Belém.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) também entregou 71 motocicletas para equipar as Guardas Municipais de 15 municípios do Estado. Mais de 80 coletes balísticos foram distribuídos para fortalecer os órgãos municipais de trânsito de Santarém, Itaituba, Rurópolis e Belterra. Desde a publicação da Política Estadual de Apoio aos Órgãos Municipais de Segurança Pública (Peosp), em junho de 2022, já foram entregues mais de 550 coletes balísticos para os órgãos municipais de trânsito.

Para finalizar o mês de junho, o 13º Grupamento dos Bombeiros Militares (GBM) de Salinópolis, município do nordeste paraense, foi entregue nesta sexta-feira (30), totalmente reconstruído e ampliado. As obras representam um investimento por parte do Governo do Pará de R$ 1,7 milhão. As intervenções contemplaram a reconstrução do prédio administrativo e seções. Também foram construídos, o alojamento de guarda-vidas, vestiários e um bloco com quatro alojamentos.

TRÂNSITO

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) recebeu 80 novos veículos, que seguem padrão internacional de segurança rodoviária, para reforçar a frota durante todo o mês de julho, quando o órgão registra a maior movimentação de veículos nas rodovias estaduais.

Também foram entregues quatro novos espaços, com o objetivo de valorizar os servidores e proporcionar maior bem-estar aos usuários que procuram diariamente os serviços do órgão: espaço de convivência, auditório, restaurante e um jardim sensorial.

Os municípios de Itaituba e Rurópolis receberam novos prédios da Circunscrição de Trânsito do município (Ciretran), órgão vinculado ao Detran, totalmente equipados e modernizados. As Ciretrans de Paragominas, Ourilândia do Norte e Tucuruí estão entre as obras entregues neste ano.

SAÚDE E CIDADANIA

A Unidade de Referência Especializada (Ure) Demétrio Medrado, em Belém, foi entregue no mês de junho, totalmente reconstruída, para assegurar reabilitação de pacientes com sequelas de patologias neurológicas, traumato-ortopédicas e, também crianças em tratamento de com paralisia e malformação congênita.

Em Itaituba, nova unidade da Estação Cidadania foi entregue pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), para oferecer mais comodidade e qualidade no atendimento à população.

INFRAESTRUTURA

Em Redenção, no sudeste paraense, sete pontes em concreto armado em construção foram entregues de forma simbólica no mês de junho. Ao todo, estão sendo investidos R$ 12,7 milhões na construção de 25 pontes, por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Transportes (Setran), e a prefeitura de Redenção.

O município de Maracanã, na região nordeste do Estado, foi contemplado com um novo Mercado de Peixes e Trapiche de Carga e Descarga e a nova Câmara Municipal reconstruída e ampliada. Com investimento de R$ 1,4 milhão, o mercado beneficiará diretamente cerca de 30 mil moradores do município, com um espaço mais amplo, moderno e equipado para a comercialização e escoamento da produção de pescado, o que contribui para o desenvolvimento da economia local.

Redenção ganhou novo escritório regional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), para que produtores da região Sul do Estado tenham mais uma estrutura de serviço público para fomentar, planejar, executar e receber orientações sobre as políticas de Saúde Animal e Vegetal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará