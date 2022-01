Governo do Estado retoma calendário de pagamentos do Renda Pará neste sábado (15)

A partir deste sábado (15), o Governo do Estado retoma, com novo calendário, os pagamentos da terceira etapa do programa Renda Pará, responsável pela transferência de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nascidos no período de 1º a 20 de junho puderam fazer o saque do benefício nesta manhã, em todas as agências do Banco do Estado do Pará (Banpará), no horário de 8h às 12h.

“Fiquei 6 meses sem trabalhar no início da pandemia, o que comprometeu a minha renda. Aos poucos, estou me estabilizando. Graças a Deus, veio esse dinheir e, essa é a terceira parcela que recebo, e vem pra ajudar a comprar coisas pra dentro de casa. Para quem não tem nada, ajuda e muito. Vou sair daqui direto para comprar meu botijão de gás”, conta a empregada doméstica, Ivanete Feio de Oliveira, 54 anos, que fez o saque dos R$ 100 na manhã deste sábado (15), na agência de São Brás.

O titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Inocêncio Gasparim, ressalta que serão quase R$ 100 milhões disponibilizados, para famílias cadastradas, até novembro de 2021, no Programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. “O Renda Pará é um esforço do governo para cuidar de famílias com menor renda, que são profundamente afetadas pelo aumento dos preços dos alimentos. É uma contribuição para que as famílias paraenses continuem podendo se alimentar todos os dias”, pontua.

A dona de casa Keila Oliveira, 30 anos, afirma que o dinheiro ficou mais curto desde o início da pandemia e, por isso, esse benefício vem para auxiliar muitas famílias. “Pra muitos é pouco dinheiro, muitos dizem que não compram mais nada com R$ 100, mas hoje esse dinheiro vem pra fazer a diferença e nos ajudar sim, é um benefício muito bom. Coração sai daqui mais aliviado. O atendimento foi ótimo, tudo muito tranquilo e rápido”, diz.

NOVO CALENDÁRIO

O novo cronograma de repasses segue de 15 a 26 de janeiro e de 1º a 9 de fevereiro, todos os dias, com exceção dos domingos, considerando dia e mês do aniversário do beneficiado. Nos dias úteis, o horário de atendimento será de 9h as 15h na capital e de 9h as 14h no interior.

Confira o novo calendário (Data de pagamento/ Dia e mês de aniversário):

15 de janeiro – 1 a 20 de junho

17 de janeiro – 21 a 30 de junho

18 de janeiro – 1 a 10 de julho

19 de janeiro – 11 a 20 de julho

20 de janeiro – 21 a 31 de julho

21 de janeiro – 1 a 10 de agosto

22 de janeiro – 11 a 31 de agosto

24 de janeiro – 1 a 10 de setembro

25 de janeiro – 11 a 20 de setembro

26 de janeiro – 21 a 30 de setembro

1 de fevereiro – 1 a 10 de outubro

2 de fevereiro – 11 a 20 de outubro

3 de fevereiro – 21 a 31 de outubro

4 de fevereiro – 1 a 10 de novembro

5 de fevereiro – 11 a 30 de novembro

7 de fevereiro – 1 a 10 de dezembro

8 de fevereiro – 11 a 20 de dezembro

9 de fevereiro – 21 a 31 de dezembro

RENDA PARÁ

Instituído pela Lei 9.139/2020, o “Renda Pará” é uma iniciativa do governo do Estado, conduzido pela Seaster e operacionalizado pelo Banpará, para transferir recursos aos mais atingidos social e economicamente pela pandemia de Covid-19. Na primeira etapa, em 2020, 720 mil pessoas haviam sido beneficiadas com o reforço financeiro de R$ 100,00, pago em cota única. Na segunda, 664.162 pessoas receberam o recurso, o que totalizou R$ 66.416.200,00 de investimento. Em 20 de dezembro de 2021, iniciou a terceira etapa do pagamento do programa, que agora disponibiliza o valor de R$ 200,00 para os beneficiários do Auxílio Brasil, em duas parcelas.

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes