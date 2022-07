Governo do Estado surpreende e libera ponte de Outeiro para veículos leves

A ponte sobre o Rio Maguari, que liga a ilha de Caratateua a Belém foi reaberta na manhã deste sábado, 09, um dia antes do previsto, que seria amanhã, domingo, 10.Desde ontem estão sendo feitos os testes de pesagem pelas autoridades do Pará. Hoje foi feita a última testarem e, desta forma, foi liberado o tráfego de carros pequenos sobre a ponte Veículos pesados como ônibus e caminhões ainda não têm previsão de tráfego sobre a estrutura que estava totalmente interditada desde o dia 17 de janeiro, quando uma balsa carregada com madeira colidiu com o pilar central da ponte derrubando-o. Toda a pavimentação da ponte ficou comprometida.

Assim, começaram as obras de restauração da estrutura que já ultrapassam os seis meses Em fevereiro passado, foi liberada a passagem de motos, cicicletas e pedestres sobre a ponte que, agora, tem estrutura estaiada, segundo informa o governo estadual.

EXPECTATIVA

reabertura da ponte agradou moradores, trabalhadores e frequentadores da Praia de Outeiro que já registra grande movimento de banhistas neste Veraneio 2022.Inclusive, o governo do Estado informou hoje que a travessia por balsa e lanchas para a ilha continuará e reforçada em função das férias de julho. Esse modal de transporte voltou a ser usado desde o acidente ocorrido na ponte em janeiro e há estudos para que fique em regime permanente.

Imagens: Erison Jr/Ronabar