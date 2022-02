Governo do Estado vai construir quadras poliesportivas e quadras de areia em convênios com municípios  

Nesta segunda-feira (14) o Governador do Estado Helder Barbalho, realizou um ato de assinatura em Belém, onde firmou convênios com duas prefeituras do nordeste paraense, para a construção de quadra poliesportiva e quadras de areia. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O município de Primavera, vai receber um repasse do estado no valor de R$ 400 mil, oriundos de emenda parlamentar, e no município de Santa Maria do Pará, o repasse será de R$ 150 mil. O repasse tem como objetivo garantir a qualidade de vida para os moradores locais, além de estimular o comércio e o turismo local.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará