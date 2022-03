Governo do Estado vai entregar a terceira Usina da Paz para o município de Marituba

O Governo do Estado vai entregar neste sábado (19), a Usina da Paz de Marituba, no bairro união, o local vai disponibilizar mais de 80 serviços gratuitos à população, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

A Usipaz Marituba que fica às margens do Rio Uriboca , vai oferecer as atividades esportivas aquáticas como canoagem e EtandUp Padle, que serão realizadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a partir do segundo semestre.

A Usina da Paz é um aparelho público que busca o fortalecimento comunitário, o resgate da cidadania e a redução da violência por meio da transformação social. O projeto faz parte do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), que associa ações nas áreas de Segurança Pública, Promoção Social e Cidadania. A UsiPaz é gerenciada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

A Usina da Paz Marituba será a terceira a entrar em funcionamento na Região Metropolitana de Belém. As outras duas unidades já prestam assistência aos moradores dos bairros Icuí-Guajará, em Ananindeua, e Cabanagem, em Belém. A última entrega realizada em janeiro já atendeu mais de 39 mil atendimentos até o mês passado. A nova UsiPaz, antes mesmo da entrega, já trouxe benefícios, como a geração de mais de 100 postos de trabalho. O Governo do estado vai entregar 10 Usinas da Paz á população.

Os serviços na UsiPaz Marituba começa na próxima segunda-feira (21), ás 8h. A entrega do complexo está marcada para ás 10h do próximo sábado, na rua Bom Sossego s/n, bairro Nova União, setor V-Marituba.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará