Governo do Estado vai plantar 50 árvores no Parque Belém Porto Futuro

O Parque Belém Porto Futuro, um dos equipamentos públicos mais procurados para lazer e entretenimento na capital paraense, recebe neste domingo (04) uma ampla ação de educação ambiental, quando serão plantadas 50 árvores nativas da região amazônica. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e visa levar maior conforto climático e melhor ambientação aos visitantes.

Na sexta-feira (02), a equipe técnica ambiental realizou os últimos ajustes antes do plantio definitivo das espécies Ipê, Sapucaia e Pau-Ferro – algumas podem atingir até seis metros de altura e são apropriadas ao clima local.

A ação ocorrerá após a identificação de algumas lacunas na arborização do espaço. As árvores proporcionarão vários benefícios, como sombreamento e redução da temperatura e do ruído. Por se tratar de uma operação de transplante, as árvores perderão folhas, mas rebrotarão em breve.

O plantio integra a programação “Junho Verde”, promovida do governo do Estado em alusão ao Dia do Meio Ambiente – 05 de Junho, data voltada à conscientização ambiental, voltada a sensibilizar a sociedade para a preservação do patrimônio natural.

Mais verde – A autônoma Julie Carmona, que estava na manhã de sexta-feira passeando com o filho de 03 anos pelo Parque, aprovou a iniciativa do Governo. “Com o plantio dessas árvores tudo vai melhorar, pois a falta de arborização nos prejudica muito, ainda mais com esse nosso sol de verão. Quanto mais verde, melhor. Quando eu quero que o meu filho brinque com segurança, eu penso logo no Porto Futuro. Aqui as crianças podem brincar com conforto”, disse a frequentadora.

A fase preparatória da operação de transplante das árvores exigiu análises de solo, ambientação e aclimação. Por se tratarem de vegetais encontrados em florestas do Pará, a adaptação ocorre de forma mais célere, encurtando o processo de nascimento das folhas e garantindo sombreamento em pouco tempo.

Serviço: Plantio de 50 árvores das espécies Ipê, Sapucaia e Pau-Ferro neste domingo (04), no Parque Belém Porto Futuro. A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, participará da ação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará