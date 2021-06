Governo do Pará abre mais de 90 vagas em quatro órgãos da administração pública

Estado fechou contrato com a Fundação Cetap para realização de concursos para a Auditoria-Geral, Procuradoria-Geral, Junta Comercial e Secretaria de Planejamento e Administração.

O Governo do Pará assinou os contratos com a banca organizadora que executará as provas dos concursos públicos da Auditoria-Geral do Estado (AGE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Junta Comercial do Pará (Jucepa) e Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

A empresa prestará serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação dos concursos públicos para seleção de candidatos.

Vagas

A Seplad ofertará 24 vagas para nível superior. Para a PGE, serão 24 oportunidades de nível superior e 12 vagas para nível médio.

Já o concurso para a AGE terá 20 cargos para nível superior e um para nível médio, enquanto a Jucepa ofertará 10 vagas para nível superior e cinco para nível médio.

Todas as informações sobre os certames serão divulgadas nos canais oficiais da Seplad.

