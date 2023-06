Governo do Pará apresenta andamento de projetos para Comunitas

Em reunião on-line e presencial de Governança entre o Governo do Pará e a equipe da Comunitas, realizada na tarde desta terça-feira (27), foram avaliados os avanços de projetos estratégicos desenvolvidos em parceria na gestão pública estadual. Modernização da máquina pública, meio ambiente, gestão fiscal e Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) estiveram entre as pautas mais debatidas.

Na oportunidade, o governador Helder Barbalho voltou reafirmar a importância dos órgãos envolvidos seguirem avançando nos preparativos para Belém receber a COP 30. O chefe do Poder Executivo Estadual destacou que o evento vai proporcionar um importante legado aos paraenses, principalmente na área de infraestrutura e visibilidade.

Já sobre a COP, Helder Barbalho relatou que o tema é prioritário na agenda do Governo do Pará, onde a vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan, está coordenando os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual. “Não queremos quinze dias de um belo evento. Queremos legados de mobilidade, de saneamento básico, de destinação de resíduos sólidos, além de sustentabilidade e área cultural”, ponderou o governador.

Na agenda administrativa foi avaliado os avanços recentes da digitalização dos serviços ofertados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). “Estamos avançando na construção de protocolos e procedimentos para agilizar o atendimento e assegurar segurança jurídica”, detalhou Helder Barbalho.

Durante a reunião também foi avaliada a atual situação fiscal do Estado, que apresenta baixo nível de endividamento, alto nível de investimento com recursos próprios e nota A em relação à capacidade de pagamento (Capag), ferramenta da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Além do governador e vice-governadora, pela gestão estadual também participaram os secretários de Estado de Planejamento e Administração, Elieth Braga; do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida, e de Comunicação, Vera Oliveira.

“Aqui temos política pública sendo evidenciada com ações, dados e informações. Esta tem sido uma prática deste trabalho com o Governo do Pará e isso é muito bom”, disse a diretora-presidente da Comunitas, Regina Esteves.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará