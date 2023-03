Governo do Pará apresenta inovações que auxiliarão trabalho da imprensa no Novo Mangueirão

Mais uma data importante para a reabertura oficial do Novo Mangueirão aconteceu nesta terça-feira (28/03). O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), promoveu o workshop “Operações de imprensa no Novo Mangueirão”, voltado para jornalistas que trabalham na cobertura esportiva no Pará.

Durante o evento, foi possível mostrar aos profissionais as melhorias que subsidiarão o trabalho jornalístico durante as coberturas esportivas no estádio, como serão realizadas as atividades rotineiras, como será feito o credenciamento de imprensa, os acessos às cabines, as entradas no gramado, o suporte técnico e, por fim, o fluxo para a realização das coletivas após os jogos. O encontro ocorreu na sala de imprensa do Novo Estádio.

“Foi um momento importante para todos nós. De forma muito didática e clara, recebemos as informações que facilitarão o nosso trabalho”, destacou o radialista esportivo Guilherme Guerreiro, que trabalha há 48 anos na imprensa esportiva do Pará.

Já a jornalista Mayara Almeida, destacou que o evento foi de importante para esclarecer dúvidas de quem trabalha rotineiramente no espaço, sobretudo nos nas transmissões do Campeonato Paraense. “Agora entendemos como vai funcionar as novas estruturas do estádio, a logística, a parte técnica e tudo que envolve essa grande engrenagem. A receptividade com a imprensa local, a aproximação de todos os veículos demonstrou reconhecimento e valorização do nosso trabalho”, enalteceu a jornalista.

O mediador do encontro inédito foi o jornalista Fernando Torres, que é especializado em Assessoria de Comunicação, Gestão de Reputação e Administração de Crise. Por sete anos, o comunicador foi gerente de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pôde repassar aos profissionais paraenses as estratégias aplicadas nos mais modernos estádios do mundo, aos quais o Novo Mangueirão passa a fazer parte.

“O Novo Mangueirão está de cara nova, parece que é um outro local. Agora ele segue as diretrizes da Federação Internacional de Futebol (Fifa). É um estádio de primeiro mundo, que também vai proporcionar uma nova experiência aos profissionais que trabalharam aqui, trazendo mais rapidez aos processos de transmissão. Que ganha com isso é o povo do Pará”, destacou o jornalista, que já atuou na comunicação oficial de mídia da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) na Copa Libertadores, Libertadores Feminina, Sulamericana, Recopa e Copa América, além de ser coordenador de Operação de Imprensa em jogos da Seleção Brasileira durante amistosos e eliminatórias da Copa do Mundo da Fifa.

Os profissionais tiveram ainda a oportunidade de conhecer os novos espaços que foram criados para dar trazer mais segurança e conforto aos fãs de eventos esportivos, como as novas cabines de transmissão, os camarotes, o restaurante e a ampla arquibancada, com capacidade para 50 mil torcedores, além do novo gramado tipo “bermuda celebration”, o mais adequado para o clima do Pará e utilizado nos principais estádios de Copa do Mundo.

O Novo Mangueirão

As melhorias abrangem as áreas externas e internas da praça esportiva. O estacionamento foi ampliado, as rampas de acesso ao interior do estádio foram melhoradas, os elevadores agora são panorâmicos, as catracas fazem leitura QR Code e as câmeras de segurança possuem reconhecimento facial, interligadas com a Segurança Pública.

Os eventos-teste são preparatórios para a data oficial de entrega da obra, que será feita de forma gradativa e com público reduzido, conforme as recomendações dos órgãos de segurança. No último domingo (26), foi realizado o primeiro evento-teste em uma partida entre Remo e Paysandu, válida pela semifinal da Copa Verde de 2023.

Nesta quarta-feira (29), o Governo do Pará realiza o segundo evento-teste, com mais uma disputa entre Remo e Paysandu. Na partida, será definido um dos finalistas da competição.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará