Governo do Pará autoriza reconstrução do Terminal Hidroviário Turístico de Algodoal

Com objetivo de fomentar a atividade turística e atender à população de uma das ilhas mais paradisíacas da costa atlântica paraense, o governador Helder Barbalho assinou na tarde desta sexta-feira (30) a Ordem de Serviço para reconstrução do Terminal Hidroviário de Algodoal, no município de Maracanã, na região Nordeste. A obra – importante para o transporte, a economia local e o turismo – beneficiará diretamente mais de 30 mil habitantes.

“Algodoal faz parte de Maracanã, mas é de todo o Pará, e todos nós nos orgulhamos muito do que Algodoal representa para o nosso Estado. Essa obra também representa geração de emprego e renda nessa comunidade. Este Terminal Hidroviário vai permitir com que os moradores de Algodoal tenham melhores condições de trabalho e qualidade receptiva. Temos duas importantes vocações nessa região: pesca e agricultura, e turismo. Este, certamente, é a grande vocação da ilha. Temos que cuidar do turista, mas primeiro do povo daqui, pois se a população estiver feliz, o turista também vai estar. Vamos fazer uma união para profissionalizar o atendimento ao turista, e assim termos estrutura para recepcionar quem venha à ilha. Vamos buscar melhorias sempre”, garantiu o governador.

O Terminal será construído pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), destinado a oferecer melhores condições de mobilidade aos moradores da vila e das localidades próximas, e também aos visitantes que buscam Algodoal por seus encantos naturais. Para a ilha, o transporte hidroviário é o principal meio de locomoção.

Segurança e comodidade – O presidente da CPH, Abraão Benassully, destacou que a assinatura da Ordem de Serviço representa o investimento do Estado na melhoria da comodidade para o morador e o turista. “Para nós, é uma honra estar aqui com uma Ordem de Serviço que vai trazer qualidade de vida para as pessoas que moram e também para os turistas que vão embarcar de forma segura e com qualidade ao chegarem aqui. Assim tem sido nossa caminhada por todo o Estado, trabalhando e melhorando a qualidade de vida dos paraenses”, ressaltou o titular da Companhia.

A obra será executada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Algodoal Maiandeua, que abrange 3.100,34 hectares. A estrutura hoje utilizada para embarque e desembarque de passageiros está em condições precárias, fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O local não possui conjunto naval e nem proporciona acessibilidade e segurança aos usuários, que precisam colocar os pés na areia e na água para embarcar e desembarcar na ilha.

O barqueiro José Ribamar Rabelo acredita que, com o Terminal Hidroviário, seu trabalho vai melhorar bastante, pois terá uma estrutura de qualidade para receber os turistas. “Esse Terminal é a realização de um sonho. Vai ser extremamente importante, pois a gente trabalha com o turista e precisamos de um local digno para recebê-lo. Estamos muito gratos pelo governador vir aqui e olhar pela nossa vila. Vivemos em uma ilha abençoada, e esse Terminal vem como uma grande conquista para a gente que vive do turismo. O Terminal vai mudar nossa rotina e melhorar bastante o meu trabalho. Eu dependo do barco, e com um local adequado para o nosso turista, teremos uma melhor qualidade de vida”, disse José Ribamar.

Plataforma e rampas – Após a reconstrução, o Terminal Hidroviário será entregue com cadeiras confortáveis e sala de espera para 50 pessoas; banheiros; quatro guichês para vendas de passagens; lanchonete; loja para venda de artesanato e bebedouro. O projeto também inclui sistema de captação de água pluvial para reuso. As instalações elétricas e hidrossanitárias serão renovadas, assim como a sinalização e a plataforma de embarque das carroças – único veículo permitido nas brancas areias de Algodoal.

Já a obra naval consiste na instalação de duas rampas biarticuladas metálicas cobertas e flutuante metálico coberto, para embarque e desembarque de passageiros.

A deputada estadual Paula Gomes (PSD) enfatizou que obras de infraestrutura são de extrema importância para desenvolver a ilha. "Como filha desta região, para mim é motivo de grande orgulho e satisfação estar aqui hoje acompanhando a assinatura desta Ordem de Serviço, que representa a etapa de um sonho do povo dessa ilha. Sabemos que o governador do Estado tem feito investimentos em obras de infraestrutura, para que possa melhorar o turismo na nossa região. Essa é a principal vocação econômica dessa vila. E para que possamos gerar oportunidades, precisamos gerar empregos, e o Estado tem feito obras importantes para desenvolver essa ilha", afirmou a parlamentar.

Estrutura para o turista – O prefeito de Maracanã, Reginaldo Carrera, agradeceu ao governo do Estado pelo cuidado com a Ilha de Algodoal. “O carinho com que o governador tem olhado para a ilha é especial. Algodoal tem um grande potencial turístico, e o Estado reconhece isso com as melhorias que tem feito aqui. Quero agradecer pelo olhar do governador Helder Barbalho por esse povo que vive do turismo. Eles merecem esse cuidado. Hoje é um momento histórico na Ilha de Algodoal. A assinatura dessa Ordem de Serviço para construção do Terminal representa muito para todos nós. A partir daqui, temos a certeza de que vamos poder receber nossos turistas com dignidade e qualidade. O governo vai oferecer uma estrutura para o turista e para o morador de Algodoal”, ressaltou o gestor.

O ato de assinatura da Ordem de Serviço foi acompanhado também pelo chefe da Casa Civil da Governadoria, Iran Lima; secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado; comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior; deputado federal Hélio Leite (DEM), e deputados estaduais Junior Hage (PDT), Cilene Couto (PSDB) e Wanderlan Quaresma (MDB).