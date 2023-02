Governo do Pará auxilia famílias desalojadas em Abaetetuba

Uma equipe de gestores do Governo do Pará se deslocou na tarde deste domingo (26) para o município de Abaetetuba, na região do Tocantins, com a missão de dar apoio aos moradores do bairro São João, que ficaram desalojados após um deslizamento de terra ocorrido na última sexta-feira (23).

Fazem parte da comitiva representantes do Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Companhia de Habitação do Pará (Cohab). O governador Helder Barbalho e a vice-governadora, Hana Ghassan Tuma, também seguem para a região nesta segunda-feira (27) para avaliarem de perto a situação.

“O governo do Estado já está articulando o apoio ao município e às famílias atingidas. Nossas equipes de segurança, representadas pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão atuando no local, assim como a Defesa Civil, prestando apoio aos desabrigados. A Seaster e Cohab também fazem parte desse suporte. Tudo será feito para que possamos dar total amparo à prefeitura e aos moradores desabrigados pelo acidente”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Assistência – Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil já estão atuando no local desde a sexta-feira (23), quando detectaram rachaduras na rampa localizada na Rua Dom Pedro I. Neste domingo, as equipes observaram que o movimento de terra se estendeu e atingiu a torre principal de transmissão elétrica da concessionária de energia elétrica, que tombou para o Rio Maratauíra. O deslizamento provocou danos materiais, incluindo a perda total de algumas casas, sem registro de vítimas.

Agentes da Defesa Civil Estadual estão no local levantando informações sobre os danos e perdas das pessoas desalojadas. Policiais do 31º Batalhão de Policiamento Militar também estão auxiliando no isolamento das vias de acesso e retirada dos moradores do local do deslizamento.

O deslizamento ocorreu na Rua Dom Pedro I, no bairro São João, zona urbana de Abaetetuba, onde estão localizadas 15 residências, com cerca de 30 famílias, conforme levantamento preliminar da Secretaria de Assistência Social. A área possuía também três oficinas de manutenção, três portos de embarque e descarga de mercadorias, um estabelecimento de venda de açaí e uma mercearia.

Técnicos da Cohab e Seaster integrarão as ações para avaliar as circunstâncias e prestar assistência adequada, tanto à Prefeitura quanto às famílias e aos moradores da região atingida.

Serviço: As famílias estão recebendo atendimento e apoio na Escola Estadual Vicente Maués, na Travessa José Gonçalves Chaves, 503, Abaetetuba.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação