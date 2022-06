Governo do Pará celebra entrega do Centro Cultural Palacete Faciola, neste sábado (25)

A restauração patrimonial é um dos pilares da cultura, fomentador da identidade e da cidadania. Na noite deste sábado (25), o Governo do Pará entregou o Centro Cultural Palacete Faciola. O prédio contemplará o Museu de Imagem e do Som (MIS) e o Departamento Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC). A entrega foi feita, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM).

A programação contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho; o secretário de Cultura, Bruno Chagas; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; representantes do Ministério Público, do núcleo de direção do MIS e DPHAC e convidados especiais.

O público pôde acompanhar a abertura do Centro Cultural, e foi presentado também com uma apresentação especial da Amazônia Jazz Band (AJB), banda do Theatro da Paz.

A programação iniciou às 17h, com o concerto gratuito da AJB, que cantou clássicos do seu repertório. O governador e as demais autoridades fizeram uma visitação em todo o Palacete. Logo após, o governador, junto com o secretário de Cultura e o prefeito de Belém, discursaram sobre a importância da preservação do novo centro cultural.

Este sábado, portanto, marca o reencontro dos cidadãos com a da história de Belém do Pará, pois a restauração do Palacete Faciola sustenta a memória antepassada a todos os paraenses, destaca o governador. “Um local tão belo e tão lindo que representa a história de uma época que deve ser lembrada e mantida viva. Hoje, nós estamos aqui para devolver à nossa capital, certamente, uma das obras mais fantásticas da Belle Époque. Um prédio que foi construído de 1895 a 1901, que simboliza uma época de riqueza e abundância. Uma época de transformação”, reforçou o governador.

Helder Barbalho ainda parabenizou todos os profissionais envolvidos durante o processo de restauração, além de fazer referência a todos os fazedores de cultura do Estado. “Parabéns a todo time que faz a cultura do nosso Estado. Queria agradecer a todos os profissionais que trabalharam nesta obra. Nós fizemos questão de colocar na segunda residência uma placa com nome de cada trabalhador que dedicou o seu talento para esta obra”, acrescentou.

“Tivemos uma aceitação muito grande do público, que agora pode usufruir e conhecer um pouco da trajetória, do patrimônio, da formação da história urbanística da cidade de Belém. Daqui pra frente a Secult se volta para a realização de programações e atividades em conjunto com o Sistema Integrado de Museus e Memoriais, Museu da Imagem e do Som e a educação patrimonial com o DPHAC”, pontuou o titular da Secult, Bruno Chagas.

Assim que foi entregue, os espectadores puderam visitar e conhecer o novo Palacete Faciola, que depois de 20 meses de trabalho estará aberto para o público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Junto ao Palacete, pela primeira vez, após 50 anos, o Museu de Imagem e do Som terá sede permanente em uma das casas do espaço. Além disso, o DPHAC também terá sede no Palacete, onde manterá sua biblioteca para pesquisas patrimoniais e o acervo documental.

Para a visitante Elisa Fernandes, de 17 anos, a nova sede do MIS facilitará o trabalho de pesquisas para estudantes da área audiovisual. “É muito importante para os estudos e o trabalho de pessoas que são da área”, afirma.

De acordo com Ana Paula Alfaia, de 27 anos, as expectativas para o novo Centro Cultural Palacete Faciola foram atingidas . “Está tudo lindo. Belém precisava de um centro cultural. Tem espaço para vários projetos”. Para a jovem, é crucial que os patrimônios históricos sejam preservados para que os paraenses apreciem a cultura da própria região. “Trazer pra gente como um espaço para conhecer, trazer a família e amigos. Tem gente que nem conhece a história da nossa cidade. É muito importante”, finaliza.

Por Iego Rocha (SECULT)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos