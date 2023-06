Governo do Pará comemora mil cirurgias bariátricas e anuncia expansão para Marabá e Santarém

O governador Helder Barbalho anunciou, na tarde desta terça-feira (26), que o Programa Estadual “Obesidade Zero” será expandido para o interior do Estado. As primeiras cirurgias estão previstas para acontecer ainda neste segundo semestre nos hospitais Regionais de Santarém e Marabá. O anúncio foi realizado durante a solenidade em comemoração à milésima cirurgia bariátrica pelo Programa. O evento foi realizado no Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual, em Belém.

“Vamos avançar para universalização do atendimento, garantindo que o Pará possa ser um Estado inclusivo, que olha por aqueles que precisam, e que tenha sensibilidade em identificar demandas em saúde. Destaco os números significativos do programa e a interiorização para que possamos chegar em polos de atendimento que aproximem o serviço e facilitem o acesso da população a esta conquista”, anunciou o governador Helder Barbalho.

Lançado em setembro de 2020, o Programa Obesidade Zero tem como objetivo acelerar o acesso gratuito à cirurgia bariátrica aos pacientes diagnosticados com a necessidade de intervenção médica. O público-alvo do programa são os pacientes obesos, com ou sem outros problemas de saúde, que precisam de avaliação médica para saber se há indicação para realização do procedimento. Atualmente, as cirurgias são realizadas no Hospital Jean Bitar (HJB).

“Atingir a marca de mil cirurgias bariátricas por vídeo com a mais alta tecnologia possível é muito gratificante. O nosso próximo passo é ampliar o serviço em outros polos do Estado fazendo cirurgias na região dos Carajás e do Baixo Amazonas”, detalha o secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Sipriano Ferraz.

A vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan, destacou o lado social do projeto e ponderou que o programa atua de forma preventiva. “Esse Governo está pautado em resultados. Cuidar das pessoas é nossa missão maior. O Estado é referência na região norte e em todo país por esse trabalho que está desenvolvendo”, destacou Ghassan.

O coordenador do Programa Estadual Obesidade Zero, Carlos Armando Ribeiro, observa que a cirurgia bariátrica modifica diretamente a rotina das pessoas com qualidade de vida e mais saúde. “Essa cirurgia veio para mudar a vida de muita gente. Com o ato cirúrgico resgatamos o paciente que estava cheio de comorbidades, diminuímos as doenças associadas, livrando pacientes da diabetes, dos remédios de pressão, dando melhor qualidade de sono e mobilidade social”, pontuou.

O coordenador comemorou o anúncio da interiorização do Programa. “A obesidade é a nova pandemia. Precisamos de polos de atendimento para dar essa oportunidade para população paraense. Com essa interiorização, vamos conseguir abranger e contemplar as pessoas que estão com obesidade e precisam deste tratamento. A interiorização é algo fundamental”, cravou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará