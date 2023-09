Governo do Pará cria nova Unidade de Conservação (UC) Estadual na região Oeste do Estado

Nesta terça-feira (5), dia em que é celebrada a Amazônia, o governador Helder Barbalho assina o decreto de criação da 28ª Unidade de Conservação (UC) Estadual. Trata-se da Estação Ecológica Mamuru, que vai abranger parte dos municípios de Aveiro e Juruti, na região oeste paraense.

Com aproximadamente 126 mil hectares, a nova UC de Proteção Integral deverá favorecer um mosaico de áreas protegidas, como terras indígenas e parques nacionais. O Ideflor-Bio realizou diversos estudos prévios para assegurar a plena viabilidade do projeto. A partir de agora, o território contará com ações do Estado de monitoramento, fiscalização e manejo adequado para garantir a preservação dos recursos naturais presentes na região.

A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Pará com a preservação da floresta e dos recursos hídricos existentes para que se processe o desenvolvimento natural da flora e fauna, dando condições aos pesquisadores para realizarem estudos, visando o conhecimento e perpetuação das espécies existentes nesse ecossistema, assim como colaboração mútua na proteção efetiva dessas áreas protegidas e na garantia da proteção dos povos indígenas e de sua cultura, além de garantir a biodiversidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará