Governo do Pará defende análise de viabilidade para exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas

Nesta segunda-feira (15), em participação no Seminário “Brasil Hoje”, em São Paulo, o governador Helder Barbalho defendeu critérios técnicos para análise de viabilidade da exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, dentro da margem equatorial localizada na região de divisa entre os estados do Pará e Amapá.

O chefe do Poder Executivo Estadual afirmou que as discussões devem ser aprofundadas com bases técnicas amparadas por estudos técnicos que precisam avançar na região. O governador paraense ponderou que a oportunidade de exploração surge como um novo caminho de diversificação da economia, além de geração de oportunidades e empregos para a região.

“Eu falei, em minha introdução, sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Não posso customizar minha fala ou enquadrar a defesa da ciência e pesquisa quando é conveniente. Eu defendo que o Ibama permita que a Petrobras possa pesquisar. E a partir daí, estabeleça os critérios ambientalmente corretos definindo com a metodologia e mecanismo que pode ser feito exploração com o menor impacto possível e, consequentemente, permitir que essa oportunidade possa existir”, ponderou.

“Não posso admitir que a França explore petróleo nesta mesma bacia há 10 anos e o Brasil não se permita pesquisar a oportunidade para que uma empresa da dimensão da Petrobras possa fazer o mesmo. Me desculpem, mas entre pesquisa e ideologia, eu fico com a pesquisa”, avaliou Helder Barbalho.

A Fronteira é considerada de grande potencial, próxima do Suriname e da Guiana, onde já foram descobertos mais de 11 bilhões barris de petróleo. Os blocos exploratórios da Foz foram licitados na 11ª rodada, em 2013, no Brasil. Desde então, nenhum poço foi perfurado na área. De acordo com a agência epbr, a Petrobras reservou US$ 3 bilhões no plano 2023-2027 para perfuração de 16 poços exploratórios na margem equatorial.

Governador afirma que o presidente da República está atento à oportunidade –

Ainda durante o evento, o governador Helder Barbalho revelou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está acompanhando os debates em torno do tema e irá fazer uma intermediação entre a Petrobras e os órgãos ambientais para permitir avanços em pesquisas.

“A partir de pesquisas teremos uma decisão de Estado. O Brasil avançará sobre os processos de oportunidades na Bacia da Foz do Amazonas? Entendo que, havendo compatibilização ambiental, esta é uma oportunidade para que possamos construir uma economia”, avalia Helder Barbalho.

Seminário “Brasil Hoje” –

Durante a realização da palestra e respondendo aos presentes, fisicamente ou virtualmente, Helder Barbalho voltou a sustentar com ênfase, dentro das oportunidades geradas pela bioeconomia, a captura do CO2. Barbalho reiterou que a monetização pelo pagamento da captura de gás carbônico pode beneficiar desde os povos tradicionais até o agronegócio com consequências positivas para o meio ambiente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará