Governo do Pará divulga novo calendário de pagamentos para o Renda Pará R$ 400

O pagamento do auxílio do programa Renda Pará R$ 400, do Governo do Estado, para trabalhadores autônomos que sofreram impacto negativo na economia por conta de lockdown ou medidas restritivas, será realizado – em novo lote – a partir do dia 1º de junho.

Catadores de recicláveis, feirantes, ambulantes e guardadores de veículos de cinco municípios estão incluídos nesta etapa, entre os 16.657 cadastrados enviados por prefeituras ao Governo do Estado do Pará.

Confira a lista dos 5 municípios contemplados nesta nova etapa de pagamentos:

1. IGARAPÉ-MIRI

2. JURUTI

3. MARACANÃ

4. MARITUBA

5. VIGIA

O cadastro dos trabalhadores autônomos que irão receber neste lote de pagamentos, a partir do dia 1º de junho, foi realizado pelas prefeituras de cada município e enviado para análise para o Governo do Estado do Pará via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).



“Analisamos os dados dos trabalhadores e realizamos o cruzamento de informações com outros programas, pois o beneficiário não pode ter recebido o auxílio dos Programas Bolsa Família ou Bora Belém, como também do Renda Pará 500, de acordo com o Decreto Nº 1392, de 19 de março de 2021”, explica a técnica Raquel Albuquerque, responsável por coordenar a equipe que garante transparência e lisura deste processo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).



O decreto estadual traz outras vedações que impedem o trabalhador de receber o benefício, a exemplo de a pessoa ser funcionária pública, ter contrato formal de emprego vigente ou já ter sido beneficiada por qualquer outro auxílio oferecido como Bora Belém, Bolsa Família ou o Renda Pará R$ 500.



Para saber se o cadastro está apto para receber o auxílio, o beneficiário deve consultar as plataformas oficiais de comunicação de cada uma das prefeituras citadas acima.



O crédito do Renda Pará R$ 400 será liberado em duas parcelas, a primeira delas de R$ 200 paga a partir do dia 1º de junho de 2021 nas agências do Banpará de cada município.

O calendário de pagamentos será de acordo com o mês de nascimento do beneficiário para evitar filas e aglomerações nas agências do Banpará:



1 de junho – para nascidos em janeiro e fevereiro

2 de junho – para nascidos em março e abril

4 de junho – para nascidos em maio e junho

7 de junho – para nascidos em julho e agosto

8 de junho – para nascidos em setembro e outubro

9 de junho – para nascidos em novembro e dezembro

Texto: Igor Fonseca (Ascom/Sedeme)

Por Governo do Pará (SECOM)

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.Para

Fonte: Agência Pará