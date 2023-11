Governo do Pará e Embaixada da França abrem diálogo sobre investimentos e parcerias

Presente em Manaus, capital do Amazonas, para participar do 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, o governador do Pará, Helder Barbalho, se reuniu na noite desta quinta-feira (9) com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e o diretor regional da Agência Francesa de Desenvolvimento para o Cone Sul (ADF), Dominique Hautbergue. No encontro, foram debatidas oportunidades de parcerias e investimentos no Pará.

Helder Barbalho falou sobre o momento de crescimento socioeconômico vivido pelo Estado do Pará e as oportunidades abertas pela economia verde, em especial a bioeconomia, com geração de emprego e renda de forma sustentável.

Aproximação institucional – O secretário de Estado Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida, explicou que a agenda diplomática representa uma aproximação institucional entre franceses e paraenses. “Fizeram contato com o governador para dizer que estão dispostos a fazer investimento no Pará e apoiar iniciativas da bioeconomia para as cidades, e combater desmatamento e queimadas”, informou Mauro O’de Almeida.

O titular da Semas (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade) detalhou ainda que uma visita técnica dos franceses ao Pará está em fase de ajustes, programada para depois da próxima Conferência do Clima (COP 28), que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre o final de novembro e início de dezembro. “Será uma oportunidade para resgatarmos tudo aquilo que a AFD já fez no Estado, e depois discutirmos novas parcerias”, acrescentou o secretário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti/Ag Pará