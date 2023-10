Governo do Pará e Ministério da Previdência avançam para transformar prédio do INSS em hotel, na capital

O governador Helder Helder Barbalho e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, firmaram, no final da manhã desta sexta-feira (06), em Belém, um protocolo de intenções para viabilizar a cessão com o objetivo de transformar o antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em um hotel na capital paraense. A medida tem como objetivo reforçar a rede hoteleira belenense para recepcionar os visitantes durante a Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em 2025.

Para o governador Helder Barbalho, a intenção é dar utilidade estratégica aos espaços públicos sem uso na capital paraense.

“São oportunidades para Belém e para os paraenses, e fazem parte das alternativas identificadas para superar os desafios identificados para sediar a COP”, pondera o chefe do Poder Executivo estadual paraense.

Localizado na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, em frente ao Palacete Faciola, no bairro Nazaré, o antigo prédio do INSS está inutilizado desde agosto de 2010, quando um incêndio de grandes proporções destruiu o local.

COP- A Conferência das Partes (COP) é o maior e mais importante evento sobre clima e meio ambiente do mundo. É promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1995, e reúne líderes de diversos países.

