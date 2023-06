Governo do Pará e Ministério da Saúde iniciam debate sobre custeio do SUS

O governador Helder Barbalho e a ministra de Saúde, Nísia Trindade, iniciaram nesta terça-feira (13) um debate sobre a responsabilidade do Estado, Municípios e da União no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará. A reunião de trabalho foi realizada na sede do Ministério da Saúde, em Brasília.

“Hoje tivemos a oportunidade de estar com a ministra da saúde iniciando um debate sobre o financiamento do serviço de saúde pública no Estado do Pará”, resumiu o chefe do Executivo estadual em agenda pública na Câmara Federal.

O secretário de Saúde do Estado (Sespa), Rômulo Rodovalho, pondera que o Estado está buscando junto à União um reequilíbrio financeiro dentro da responsabilidade de cada ente federativo para programar e planejar a execução de ações em políticas públicas.

“Dialogamos com a ministra sobre a necessidade da União incrementar os recursos investidos no Estado. Temos uma defasagem histórica grande e estamos conversando em busca desta correção”, ponderou Rodovalho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará