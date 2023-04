Governo do Pará e Parlamento Amazônico debatem desenvolvimento socioeconômico e ambiental em Belém

Em evento preparatório para a Cúpula da Amazônia, prevista para ocorrer no mês de agosto, em Belém, o governador Helder Barbalho e representantes do Parlamento Amazônico (Parlamaz) debateram, nesta terça-feira (25), as políticas públicas para desenvolvimento socioeconômico e ambiental do bioma amazônico. O encontro foi realizado na capital paraense.

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo Estadual paraense apresentou as iniciativas e políticas públicas desenvolvidas pelo Estado para a execução de medidas preventivas, repressivas, regenerativas e socioambientais. O governador voltou a abordar a importância do Congresso em avançar na regulação dos créditos de carbono como financiamento ao meio ambiente.

“É decisivo que o Brasil crie legislação clara, sólida, moderna e transparente que permita que o mercado regulado de carbono seja uma nova oportunidade. Para isso, precisamos que as leis possam existir no Brasil para este novo olhar, transformando a monetização da floresta em pé e a captura do carbono como uma grande oportunidade de transformação”, destacou Barbalho.

O governador paraense detalhou que essa nova oportunidade deve reunir as concessões públicas, povos tradicionais e propriedades rurais. O evento foi promovido pelo Parlamaz em parceria com a Fundação Internacional Caucuses de Conservação (ICCF, na sigla em inglês) para realização de uma atividade de cooperação interparlamentar. O evento termina neste quarta-feira (26).

O presidente do Parlamaz, senador Nelsinho Trad, destacou que o Pará foi escolhido para sediar a iniciativa pelo protagonismo do Governo do Estado em temas ligado ao desenvolvimento socioambiental e econômico do bioma amazônico.

“Belém é a capital que representa as grandes convergências da Amazônia. Estamos esperando receber na cidade a cúpula dos países da Amazônia e torcendo para receber a COP 30. Temos aqui um governador muito presente, ativo e que defende muito a causa”, ponderou o presidente do Parlamento Amazônico.

O secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro O’de Almeida, pondera que o Pará tem apresentado iniciativas e soluções para o desenvolvimento equilibrado da Amazônia. O’de Almeida também destacou a importância dos parlamentares debaterem o tema.

“Sem o parlamento, nada funciona. Precisamos fazer e discutir boas leis. E avançar em temas, como, por exemplo, a regulamentação dos créditos de carbono no Brasil. O Pará hoje já é um hub para debater a Amazônia. Aqui teremos esse evento de hoje com parlamentares da Amazônia, vamos ter o evento com os presidentes que fazem parte do bioma amazônico e em maio ou junho, teremos evento dos presidentes das Supremas Cortes da Amazônia”, pontuou.

“O Pará já está na agenda e roteiro internacional e agora é o momento para aproveitarmos para discutir nossas demandas da Amazônia e do Pará para fazermos com que tenhamos não só o olhar de proteção ambiental, mas também com justiça climática, segurança alimentar e social para nossa população”, completou o secretário.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará