Governo do Pará entrega agência de transfusão de sangue no hospital municipal

Neste sábado, 18, o governador do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora, Hana Ghassan, e o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, estiveram em Tomé-Açu, no nordeste paraense, para a entrega das obras de modernização da Agência Transfusional (AT) da cidade, localizada no Hospital Municipal, que realiza cirurgias obstétricas, eletivas de médio porte, internação de clínica médica e cirúrgica e obstétrica, além de atendimento de urgência e emergência.

Essa é a quinta Agência Transfusional entregue somente este ano. Já foram entregues 14 agências pela atual gestão estadual.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou a importância do município para o Estado e os investimentos em estrutura que o Estado vem realizando no município. “Estamos entregando a Agência Transfusional do Hemopa totalmente modernizada. São R$ 160 mil investidos em novos equipamentos para manter os estoques de sangue abastecidos”, destacou o governador

Para a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan a unidade traz acesso aos serviços de saúde do Hemopa para perto da população. “Esse é um avanço muito importante, estamos oferecendo servicos de qualidade para todos os pacientes que necessitam de uma transfusão de sangue”, acrescentou Hana.

O hemocentro regional de Castanhal é o responsável por distribuir as bolsas de sangue coletadas para destinar à Agência Transfusional de Tomé Açu, abastecendo quatro hospitais que atendem a população de Tomé-Açu e do Acará. Todos os meses, cerca de 50 pacientes recebem transfusão de sangue por meio da AT

A ação integra o projeto de descentralização dos serviços da hemorrede paraense. De 2019 a abril de 2023 foram entregues as Agências Transfusionais do Hospital Municipal de Uruará, Hospital Municipal de Jacareacanga, Hospital Municipal de Santarém, Hospital Materno-Infantil de Marabá, Hospital Regional Público de Itaituba, Hospital Geral de Altamira, Hospital Estadual Público Galileu, Hospital Regional Abelardo Santos, Hospital Municipal Silas Freitas, em Mãe do Rio, Hospital Regional de Castanhal, Hospital de Urgência e Emergência Augusto Chave Rodrigues, em Marituba, e agências de São Félix do Xingu e Tucumã.

Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, destacou o projeto de expansão das ações de hemoterapia no Pará. “Nosso objetivo é garantir o sangue seguro por todo o Estado, sempre disponibilizando mais investimentos, maia acesso e profissionais preparados para atender a população”, disse o titular do órgão.

A unidade transfusional conta com equipamentos de ponta para o armazenamento e distribuição de bolsas de sangue, incluindo câmaras de conservação de sangue, capela de fluxo laminar, freezer para plasma, centrífuga de bancada, banhos-maria, seladora de tubos e aglutinoscópio.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Santos/Ag Pará