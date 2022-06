Governo do Pará entrega Agência Transfusional no Hospital Público Galileu

O governador Helder Barbalho e o presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, Paulo Bezerra, entregaram no sábado (11) a Agência Transfusional (AT) no Hospital Público Estadual Galileu, em Belém, com capacidade inicial de 50 atendimentos, entre transfusões, tipagem sanguínea, pesquisa de Anticorpos Irregulares e reserva cirúrgica. Essa é a 8ª AT entregue pela atual gestão.

Helder Barbalho destacou a importância da Agência Transfusional para usuários do Hospital Galileu. “Esta AT chega para tornar o hospital autossuficiente na oferta transfusional, garantindo mais qualidade ao atendimento em condições adequadas às intervenções nos pacientes internados com necessidade de cirúrgicas, sem necessitar de deslocamento para a sede do Hemopa ou para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Dessa forma, reforçamos a estrutura com a oferta de sangue aos usuários”, ressaltou.

A ação integra o projeto de descentralização do serviço na hemorrede paraense. Desde 2019 foram entregues sete Agências Transfusionais, beneficiando usuários do Hospital Municipal de Uruará, Hospital Municipal de Jacareacanga, Hospital Municipal de Santarém, Hospital Materno Infantil de Marabá, Hospital de Clínicas Gaspar Viana (em Belém), Hospital Regional Público de Itaituba e Hospital Geral de Altamira.

Agilidade – O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, disse que a “AT traz facilidade para o atendimento transfusional. O Galileu estava precisando deste apoio porque dependia de abastecimento na sede do Hemopa ou do Hospital Metropolitano. Hoje, entregamos a Agência na unidade hospitalar para proporcionar um atendimento cada vez melhor e mais ágil aos usuários internados”, disse o gestor, adiantando que a próxima AT será entregue no município de Mãe do Rio, na região Nordeste.

A nova Agência Transfusional será abastecida pela sede da Fundação Hemopa. A unidade conta com equipamentos de ponta, entre eles câmara de conservação de concentrado de hemácias, freezer – 30°, centrífuga de bancadas, selador de bolsas de sangue e banho-maria.

Estrutura – O Hospital Público Galileu pertence à rede hospitalar do Governo do Pará. Tem 104 leitos, sendo 98 clínicos e seis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com assistência de média e alta complexidade, a unidade é referência em Ortopedia e Urologia.

Para o diretor Executivo do Hospital Galileu, Flávio Marconsini, o hospital referência em traumato-ortopedia no Estado chega a um momento significativo. “Temos 104 leitos e realizamos, em média, 80 cirurgias ao mês. Além da ortopedia, temos pacientes da urologia, torácica e do programa de traqueo. Essa agência vem como uma forma de auxiliar o tratamento dos nossos pacientes”, disse o gestor.

A Agência é uma cooperação técnica entre a Fundação Hemopa e o Hospital Galileu. A unidade vai realizar exames imunohematológicos de receptores, incluindo prova de compatibilidade, tipagem ABO-Rh, pesquisas de anticorpos irregulares e controle de qualidade dos reagentes e metodologia, todos executados pela técnica em gel, retipagem dos hemocomponentes transfundidos, aliquotagem de bolsas para atendimento, e ato transfusional com assistência médica. Com equipe multidisciplinar qualificada, a AT vai funcionar 24 h.

Serviço: A AT funciona internamente no Hospital Galileu – Rodovia Mário Covas, 2672 – bairro do Una, em Belém. Telefone: (91) 3214-1087.

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro