Governo do Pará entrega ambulâncias em Tucuruí, anuncia Policlínica e construção de novo hospital regional

Nova unidade para atendimento da população deverá ser entregue no primeiro semestre deste ano

O governador do Estado, Helder Barbalho, entregou nesta quinta-feira (10), em Tucuruí, sete novas ambulâncias equipadas para atender municípios da região sudeste do Pará e anunciou novidades na área de saúde, como o funcionamento da primeira Policlínica do Lago de Tucuruí. A unidade deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Helder anunciou ainda o início das obras do novo Hospital Regional do município.

Além de Tucuruí, as cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Novo Repartimento, Goianésia do Pará e Nova Ipixuna foram contempladas, cada uma, com uma ambulância. Os veículos fazem parte de um investimento do governo estadual de R$ 2,7 milhões para atender unidades de saúde por todo o Estado.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. ParáO pacote de investimentos inclui mais de 400 equipamentos de uso na área de saúde, de diversos modelos, que foram adquiridos e serão entregues conforme os itens forem chegando ao Pará. “Todos os 144 municípios estão recebendo ambulâncias a título de apoio às ações municipais”, destacou o chefe do executivo, durante a agenda cumprida em Tucuruí.

“Neste momento, fortalecemos a integração entre as redes municipais de saúde e a rede estadual, com a entrega destes carros. São veículos fundamentais, utilizados diariamente. Trata-se de uma ação concreta que se soma a muitas outras realizadas pela Governo do Pará e continuaremos a implementar este ano de 2022”, complementou o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Ainda na ocasião, Helder Barbalho visitou ainda as obras da primeira Policlínica da região do Lago de Tucuruí, em construção desde 2021 e com previsão para inauguração no primeiro semestre deste ano. “A Policlínica será uma referência no atendimento para especialidades médicas na região pelo Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive com atenção aos pacientes renais crônicos que precisarem de hemodiálise. Eu fico orgulhoso, porque estaremos trazendo esse serviço pela primeira vez na história da região do Lago”, destacou o governador.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. ParáDurante a agenda em Tucuruí, Helder Barbalho também anunciou que, em breve, o governo do Estado lançará a licitação para o início da construção do novo Hospital Regional de Tucuruí, com 210 leitos, por meio de terreno cedido pela prefeitura municipal,

O novo hospital atenderá, pelo SUS, a população de Tucuruí e os encaminhados pelos demais municípios da região de Saúde Lago do Tucuruí, como Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Tailândia e Itupiranga.

Com colaboração de Edilson Teixeira – Ascom/SespaPor Mozart Lira (SESPA)