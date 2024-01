Governo do Pará entrega campus da Uepa em Ananindeua no dia do aniversário da cidade

A cidade de Ananindeua, no coração da Região Metropolitana de Belém, celebra hoje (3), não apenas o aniversário do município, mas também um marco importante para a educação superior local: a entrega de um campi da Universidade do Estado do Pará (Uepa) no município, um investimento significativo na formação profissional e social da comunidade.

“Eu gostaria de festejar este momento da entrega do campus da Uepa de Ananindeua, a sua primeira estrutura presencial, física no município, o que permite com que haja a consolidação da estratégia de ofertar Ensino Superior público na cidade, ofertar para seus moradores tudo aquilo que se faz necessário em uma metrópole. O objetivo é fazer com que os jovens de Ananindeua não precisem ter que se deslocar até Belém, que possam fazer na sua própria localidade, perto de suas casas”, declarou o governador Helder Barbalho.

O Campus XXII surge em resposta à crescente demanda por ensino superior na região, oferecendo três cursos de graduação essenciais: Engenharia Florestal, Engenharia de Software e Licenciatura em Matemática. Com mais de 80 alunos matriculados e 120 vagas a serem preenchidas com o resultado do próximo Processo Seletivo da instituição, o campus se destaca como um ponto de acesso à educação superior para a população de Ananindeua, o segundo município mais populoso do Pará.

O estudante Ryan Ricardo de Souza, 19 anos, comemora a possibilidade de poder estudar perto de casa. “Estou cursando engenharia de software na UEPA. Sou um dos poucos da família a entrar em uma graduação. Esse campus oferece uma ótima infraestrutura. Agora venho e vou andando de casa para a Universidade, se fosse em Belém demoraria mais de hora”, disse.

Para o reitor Clay Chagas essa é “a concretização de um sonho de mais dez anos. Esse momento é um ato simbólico que marca a história. O governador veio entregar o campus e isso mostra o compromisso com a educação superior”, festejou.

Localizado na Avenida Independência, no bairro Icuí-Guajará, o prédio ocupa uma área de 792 m² e possui uma infraestrutura moderna e funcional, composta por cinco salas de aula, um laboratório de informática, um laboratório multidisciplinar, duas salas de administração, dois banheiros e uma área externa com guarita de segurança e estacionamento para 25 carros populares. Até 2027, o campus deve contar com mais um bloco de sala de aula, auditório e biblioteca.

Desde o início das aulas em setembro, o campus recebe os alunos com uma programação especial de acolhida, promovendo a integração e familiarização com a vida acadêmica. “O município de Ananindeua é a porta de entrada de Belém e por muitos anos serviu como dormitório para as pessoas que trabalham e estudam na capital paraense. Assim, o novo campus atende a necessidade de ampliação institucional, ao mesmo tempo em que possibilita que os munícipes tenham mais uma opção de ensino superior”, destaca a coordenadora do campus XXII, professora Camila Claíde Vale.

Judite Lopes, moradora do Icuí e aluna do curso de Matemática, esteve presente na assinatura da ordem de serviço para a construção do campus da Uepa em 2021 e hoje comemora por estar presenciando a entrega do prédio. “Estou aqui como aluna e esse é um sonho imenso sendo realizado com o governo investindo na educação, importante para a nossa geração e o nosso futuro”.

Ao oferecer cursos relevantes e uma estrutura de qualidade, a Uepa cumpre sua missão de expandir a educação superior paraense e preparar seus alunos para os desafios do futuro.“Com a criação do Campus XXII a universidade está propondo o desenvolvimento econômico e social da região, atraindo investimentos, promovendo inovação e aumentando as oportunidades de emprego local”, afirma a docente.

Mercado Municipal da Guanabara

Antes da entrega do Campus da UEPA, o governador Helder Barbalho participou da solenidade de inauguração do Mercado Municipal da Guanabara.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará