Governo do Pará entrega estádio de futebol reconstruído em Terra Santa

Para fomentar o esporte e lazer da população de Terra Santa, o Governo do Estado entregou, neste sábado (1), o Estádio Municipal Francisco Pereira Feitosa totalmente reconstruído. A cerimônia foi comandada pelo governador Helder Barbalho que destacou os investimentos para o município.

“O povo de Terra Santa sempre foi solidário, correto e generoso, por isso, a maneira que eu tenho como retribuir isso é trabalhando; ajudando e colaborando para que Terra Santa possa crescer cada vez mais possa se desenvolver, progredir e ser uma cidade melhor de se viver. Quero aqui reafirmar o compromisso de continuar ajudando a cidade. Vamos trabalhar, junto com a prefeitura e o município, para avançar na obra da orla da cidade. Vamos fazer isso juntos, estamos trazendo mais infraestrutura de pavimentação para as ruas aqui, são mais três quilômetros de asfalto que estão chegando em parceria do Governo”, disse o governador

A parceria entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) e a prefeitura municipal contemplou a reconstrução de uma área de mais de 12 mil metros quadrados, com instalação de cobertura, intervenções na arquibanca e demais espaços de convivência, como vestiários, sala de árbitro, cabines de imprensa, banheiros e toda a drenagem do gramado. Os serviços contaram com a mão de obra de 45 trabalhadores.

O prefeito de Terra Santa, Doca Albuquerque, falou da parceria com o governo do estado em benefício da população. “Vamos inaugurar três importantes obras hoje para o nosso município, todos em parceria com o Governo do Estado. Estamos realizando um sonho não só da prefeitura, mas de toda a população de Terra Santa, o qual eu quero agradecer. Uma grande obra é o nosso estádio de futebol, um sonho de todos, mas em especial para os amantes de futebol. Estamos entregando um dos melhores estádios do oeste do Pará ou do estado do Pará. Então, pra nós, é uma felicidade muito grande”, disse Doca Albuquerque.

Para o frentista e jogador amador, João Gabriel, é a realização de um sonho e uma janela de oportunidades para as futuras gerações. “Estou no futebol amador desde os 16 anos e sempre tivemos essa dificuldade de campo, de ter um espaço adequado para a gente jogar e esse estádio é um sonho realizado. Servirá de incentivo para a nossa geração que é apaixonada pelo esporte, que gosta de futebol e que eles usufruam e aproveitem ao máximo este espaço porque futebol é paz, amor, união”, disse João.

O estádio municipal vai proporcionar um fortalecimento ao esporte e ações culturais, aquecendo todo o município, como pontua o secretário municipal de esporte e lazer, Joilson Mota Oliveira.

“Para nós, terra-santenses, é de uma importância muito grande, isso aqui é um sonho para toda a população, em especial para os nossos desportistas que esperavam há muito tempo um Estádio desse. E hoje, com a graça de Deus e do nosso governador do estado, estamos realizando esse grande sonho para a nossa população”, disse o gestor.

O espaço funcionará como ponto para encontros esportivos e culturais oferecidos pela prefeitura, bem como toda a reconstrução e urbanização do entorno do estádio, viabilizando aos munícipes, um local adequado para a prática de atividades ao ar livre.

Felicidade compartilhada por Daniel Santos, instrutor de academia e morador.

“Esse estádio vai ser muito importante para a população. Estamos sendo privilegiados por jogar em um campo desse e queremos agradecer ao Governo por estar nos proporcionando isso”, disse o instrutor.

