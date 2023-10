Governo do Pará entrega nova sede do Conselho Estadual de Saúde em Belém

Através da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o governo do Estado entregou na manhã desta terça-feira, dia 3, a sede revitalizada do Conselho Estadual de Saúde (Ces). Com um investimento de R$ 632.034,09, o prédio passou por reconstrução, mantendo os traços do patrimônio arquitetônico histórico de Belém.

Foram realizadas renovações totais dos sistemas elétrico e hidráulico, climatização, piso, reboco, telhado, jardim, acessibilidade, novo layout em todos os ambientes e, ainda, a restauração da fachada, além da aquisição de mobiliários e equipamentos de informática novos.

O governador Helder Barbalho falou sobre a entrega do prédio reformado: “A reconstrução da sede do Ces é um símbolo do compromisso da nossa gestão na área da saúde. Os conselheiros terão aqui um espaço muito mais adequado para realizar o trabalho necessário para subsidiar as ações da saúde do nosso governo. Essa transformação é muito importante e vai representar uma nova fase do Ces no Estado”, declarou.

O Ces é um importante órgão colegiado de caráter permanente, paritário e deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política estadual de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. O Ces/PA é composto por 26 conselheiros titulares e 26 conselheiros suplentes, sendo representantes de entidades e instituições de segmentos governamentais, prestadores de serviços de saúde, profissionais de saúde e usuários.

Durante o evento de entrega do prédio revitalizado, o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, falou sobre a reforma: “É um dia muito importante, estamos entregando uma sede modernizada, sendo um espaço mais acolhedor para esse importante colegiado que realiza o controle social do Sistema Único de Saúde (Sus). Agora temos um local bem mais adequado para que os conselheiros possam exercer suas atividades em prol do fortalecimento do Sus e de toda a rede de saúde do Pará”, declarou.

A presidente do Ces/PA, Elizeth Braga também celebrou a entrega da sede modernizada: “O Conselho está vivendo um momento histórico com essa revitalização do espaço. Essa modernização mostra um olhar diferenciado do Governo do Estado, do Governador e da gestão de saúde, nos dando a oportunidade de ter um prédio totalmente renovado para que o conselheiro estadual possa exercer sua função com dignidade. O Pará é muito extenso e muito específico, gerando uma dificuldade na realização das ações na ponta e o Ces age no subsídio das decisões dos nossos governantes para tenhamos políticas de saúde efetivas voltadas para todo o estado. O Ces, portanto, precisava desse olhar diferenciado que estamos tendo com essa revitalização da sede”, afirmou.

Texto de Edilson Teixeira (Ascom/Sespa), com informações de Caroliny Pinho

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará