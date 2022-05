Governo do Pará entrega nova unidade móvel do Hemopa, em Belém

O domingo 1º de maio, foi marcado pela solidariedade e incentivo à doação de sangue no Parque do Utinga, onde o governador Helder Barbalho e o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, entregaram à população a nova Unidade Móvel de Coleta de Sangue com capacidade de realizar até três mil coletas mensalmente. Foi um investimento de 2,8 milhões do Governo do Pará.

O governador Helder Barbalho aproveitou a oportunidade e protagonizou a primeira doação de sangue da nova unidade. “Doar sangue não dói e é rápido”, afirmou o governador que convocou a população do Pará a fazer o mesmo para reforçar o estoque de sangue do hemocentro paraense.

“Com essa nova unidade a intenção é ampliar a presença do Hemopa em Belém e no interior do Estado para mobilizar a sociedade para reforçar o estoque de sangue e salvar mais vidas. A unidade tem a capacidade de realizar até três mil coletas, por mês. Ela vai percorrer os municípios, somando à necessidade de ofertar sangue para salvar vidas da população. Foi um investimento em mais de 2,5 milhão do Governo do Estado com a unidade mais moderna do Brasil”.

Neste domingo, quando a unidade foi entregue pelo governo, foram realizadas somente seis coletas de sangue para marcar, simbolicamente, a entrega do veículo. Entre os voluntários esteve a autônoma, Joice Emilia Alves de Amorim, 38, que foi surpreendida com a entrega da nova unidade de coleta no Utinga. Doadora há mais de cinco anos, ela aproveitou a oportunidade e fez sua primeira coleta de sangue em unidade móvel. “Essa doação não estava programada. A unidade é excelente, linda e confortável. Com essa atitude do governador, em adquirir esse veículo para doação de sangue, significa mais valorização à vida”.

Estrutura da unidade– Com 14 metros de comprimento e estrutura moderna e inclusiva, desenvolvida com alta complexidade de engenharia, a nova unidade móvel de coleta do Hemopa possibilita até três mil coletas por mês, que deve aumentar, em torno de 10%, o número de comparecimento do voluntariado que participa de campanhas externas, com uso do veículo para coleta de sangue, que vai impactar positivamente para atendimento transfusional da rede hospitalar do Pará, que hoje conta com mais de 200 hospitais.

O veículo itinerante de coleta de sangue vai começar efetivamente sua programação de campanhas externas, em Belém e interior do Estado, a partir da segunda quinzena de maio. Interessados em compor parceria para promoção da doação de sangue devem entrar em contato com a Gerência de Captação de Doadores (Gecad), de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h; e aos sábados, de 8h às 17h.

Para Juciara Farias, com a aquisição de sua nova unidade móvel, o Hemopa, oferece a todos os doadores o reconhecimento e a importância que eles têm na vida e na sociedade, através desse gesto solidário e de amor ao próximo. “É uma unidade que vai ofere conforto e modernização. Vamos levar acesso ao serviço para um maior número de voluntários. O Hemopa tem sua política de descentralização da coleta de sangue. A nossa expectativa é extremamente positiva em relação a essa mais nova aquisição em favor da promoção da doação de sangue em nosso Estado”.

O presidente da Fundação Hemopa Paulo Bezerra, agradeceu o governador Helder Barbalho pela aquisição. “A nova unidade estará em disponibilidade de funcionamento efetivo a partir da segunda quinzena de maio com programação de campanhas externas. Com mais essa aquisição vamos ampliar o nosso atendimento transfusional e salvar mais vidas”.

Um dos diferenciais da nova unidade de coleta de sangue é a acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) ou com outras limitações de locomoção, por meio de auxílio de elevador, até o interior da unidade de coleta.

A aquisição de mais este veículo, o segundo para coleta de sangue itinerante, vai ampliar a composição de novas parcerias, possibilitando maior acesso da sociedade para a doação de sangue como exercício da cidadania e responsabilidade social na promoção da saúde dos pacientes internados na rede hospitalar, que atualmente é composta por mais de 200 unidades de saúde.

Principais diferenciais da nova unidade:

– Com tecnologia de ponta, a unidade móvel possui câmara de conservação para até 165 bolsas de sangue;

– Sistema de renovação e limpeza do ar para manutenção da qualidade e segurança dos pacientes e equipe no ambiente interno;

– Sistema informatizado que possibilita o lançamento online de informações sobre as bolsas de sangue coletadas, direto no sistema de produção do Hemopa;

– Grupo gerador de backup;

– O projeto atende as principais Normas de Segurança e Legislação. ABNT, Denatran, InMetro e Anvisa;

Mais informações: 0800 280 8118, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h; e aos sábados, de 8h às 17h.

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação