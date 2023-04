Governo do Pará entrega Novo Mangueirão e inclui o Estado na rota do turismo esportivo mundial

Do tamanho da paixão do paraense pelo futebol, o Novo Mangueirão foi entregue, neste domingo (9) pelo Governo do Pará reconstruído, ampliado e com a mesma tecnologia dos principais estádios do mundo. A obra coloca o Pará na rota do turismo esportivo e engrandece a paixão do paraense pelo esporte. A cerimônia de entrega da mega estrutura esportiva, presidida pelo Governador Helder Barbalho, reuniu as famílias paraenses que puderam ver e sentir de perto a experiências proporcionadas pelo mais novo estádio olímpico do Brasil.

“É o dia em que o esporte paraense volta a ter a sua praça. Esse é o maior espaço esportivo da Amazônia, o nosso Mangueirão de volta para a torcida. Aqui nós teremos, de volta, diversas atividades de atletismo, na área da educação, da saúde, assistindo a nossa população. Também teremos a oportunidade de receber grandes eventos, seja na área do esporte, seja na área da cultura. Oportunidade que esse equipamento seja utilizado da forma mais democrática possível”, enfatizou Helder Barbalho.

O governador visitou as acomodações ampliadas, como os novos restaurantes e as salas inclusivas do Transtorno do Espectro Autista (TEA), inéditas no Brasil. Nesse espaço, crianças, jovens, adultos e idosos com diagnóstico fechado ou em investigação para TEA e seus familiares poderão usufruir de um ambiente reservado, com acesso mais restrito e simplificado, com a disponibilidade de recursos e equipamentos, como abafadores, mordedores, lycras sensoriais, coletes e aliviadores de estresse.

“Gostaria de agradecer também a todos que cooperaram para esta obra. Trabalhadores da construção civil. Foram centenas de pessoas que atuaram em vários meses. Agradecer a torcida pela paciência. Eu lembrava que há quatro anos, quando nós chegávamos ao governo, nós tivemos que suspender o início do Parazão pois as lajes do Mangueirão estavam caindo. A solução foi adiar o campeonato paraense. Se passaram 4 anos e nós estamos aqui para festejar a entrega do estádio mais moderno da Amazonia”, finalizou o chefe do executivo paraense.

Após a cerimônia de entrega do Novo Mangueirão, que contou com a apresentação do DJ Assayag, aparelhagens Crocodilo e Super Pop, Thiago Costa, Júlio Cézar e MC Dourado, os torcedores puderam contar com jogo Clássico RE-PA, válido pelo Campeonato Paraense.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), Cássio Andrade, enfatiza o momento importante para o esporte e a cultura paraense. “O Governo vem investindo cada vez mais no esporte. Investindo nesta mega estrutura, que será palco de grandes festas para o povo paraense. Festa para o povo paraense e para o nossos clubes, que terão estímulo de seguir para as séries B e A. É um novo estádio, com mais conforto e segurança”, pontuou.

Ampliação – O gigantismo do Novo Mangueirão é comprovado com números. Na área externa, antes da reconstrução, o estacionamento comportava pouco mais de dois mil veículos. Agora, o número saltou para cerca de sete mil vagas, garantindo mais conforto e segurança para quem frequenta o estádio em dias de eventos. Chegar às arquibancadas e aos camarotes também está mais cômodo. As rampas de acesso foram readequadas e ampliadas em 600%, passando de duas para 14 rampas. Os eventos esportivos realizados no estádio olímpico, como o clássico RE-PA deste domingo, passam a ter um número maior de espectadores. Antes eram 30 mil lugares, agora são 50 mil. Camarotes passaram de seis para 36.

Além dessas especificações, o Novo Mangueirão disponibiliza de rampas exclusivas para cadeirantes e pessoas com deficiência; Bilheterias de última geração; novos elevadores; Placas de energia solar; Sistema de coleta de água da chuva para utilização nos banheiros; Espaços para projetos sociais; Salas multiuso; Novo gramado tipo “bermuda celebration”, mais adequado para o clima do Pará e utilizado nos principais estádios de Copa do Mundo

O motorista de aplicativo, Durval Ferreira é apaixonado pelo Paysandu e chegou cedo ao Novo Mangueirão. A família estacionou o veículo no estacionamento e aproveitou o início da tarde de sol. “Agora a gente coloca o carro aqui dentro, ficamos mais seguros. Antes a gente voltava e o carro estava avariado ou até furtado. Hoje a segurança está de parabéns. A minha família faz parte do futebol paraense. Eu estou tendo o prazer de vir ver essa estrutura e prestigiar essa obra histórica. O povo do Pará merece. Nós respiramos futebol.

Segurança – A segurança pública presente no Novo Mangueirão segue o padrão internacional e se destaca pela tecnologia e multifuncionalidade. As mais de 530 câmeras instaladas no novo estádio, além de realizarem o monitoramento em tempo real, conseguem fazer o reconhecimento facial das pessoas que frequentam os espaços em dias de evento. Essa função possibilita reconhecer pessoas com problemas judiciais.

Todos os equipamentos utilizados na segurança pública são conectados diretamente com os modernos computadores da Secretaria de Segurança Pública e monitorados pelo Centro Integrado de Controle e Comando (CICC).

Delegacia do torcedor – Em possíveis casos de crimes dentro do estádio, o torcedor conta com uma delegacia ágil nos processos criminais funcionando em esquema de plantão. “O que o Governo do Pará busca proporcionar é que o sistema de segurança seja rápido e eficaz no controle e na punição dos autores de possíveis delitos, agindo sempre de acordo com o estatuto do torcedor, fazendo com que os clubes não sejam prejudicados”, enfatizou o delegado Dilermando Tavares.

Proteção às torcedoras – Para garantir a efetivação de políticas públicas que protejam e garantam segurança às mulheres torcedoras, a Secretaria de Estado da Mulher (Semu), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e a Polícia Civil do Pará articularam em conjunto a instalação de uma unidade itinerante da Delegacia da Mulher dentro do Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém. A delegacia iniciou os atendimentos no neste domingo (09), durante o clássico entre Remo e Paysandu (RexPa).

Sustentabilidade – O Novo Mangueirão contempla iniciativas de sustentabilidade, como utilização de placas fotovoltaicas e sistema de coleta de água da chuva. Em função disso, o complexo passa a ser referência não somente como palco esportivo, mas também como exemplo de arena que contempla iniciativas que preservam o meio ambiente.

Exemplos dessas medidas incluem evitar a utilização de água potável onde essa não é necessária, como, por exemplo, nas descargas e na lavagem de pisos, substituindo pela água da chuva; e o emprego de placas fotovoltaicas para geração de energia, que não apenas permite a conservação de recursos naturais, como a diminuição de despesas com energia elétrica.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação