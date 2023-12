Governo do Pará entrega novo prédio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar

O Governo do Pará entregou neste sábado (23) o novo prédio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, que pela primeira vez, em mais de 20 anos de existência, vai ter sede própria, na Avenida Almirante Barroso, em Belém. O investimento total foi de mais de R$1,7 milhão. O prédio irá abrigar o Serviço de Inteligência da PM do Pará.

“São estratégias fundamentais na retaguarda e que permitem que a polícia nas ruas possa cumprir com a sua missão. A corporação das dimensões da Polícia Militar, e com os desafios do sistema de segurança, se faz necessário ter uma corregedoria fortalecida, para garantir com que as ações policiais estejam dentro da integridade, da transparência fazendo com que cada vez mais a população confie na Polícia Militar, e nós possamos ter policiais agindo dentro das normas, das regras, condizentes com a função de proteger a população”, ressaltou o governador Helder Barbalho.

Redução da criminalidade – Os investimentos feito pelo Estado na segurança pública do Pará refletem em números positivos, que fazem do estado referência nacional. A redução histórica da violência no Pará foi destacada também pelo chefe do Executivo estadual.

“Ainda temos muito a fazer, muito a avançar, mas os números revelam que as ações realizadas pelo sistema de segurança pública do Pará tem reduzido fortemente os níveis de homicídio no nosso estado”, destacou o governador que ainda citou o comparativo dos anos de 2017 e 2018, com o ano atual.

“Como efeito de comparação, nos anos de 2017 e 2018, nós tivemos mais de 4.500 homicídios, crimes violentos. Em 2023, encerramos o ano com menos de 1.930 homicídios. Portanto, pela primeira vez na história, a partir do aferimento desses dados, que se inicia em 2010, o Pará terá menos de 2 mil homicídios em todo o território paraense, o que mostra, uma redução de mais de 50% e nos desafia a cada vez mais combater criminalidade. Enquanto tiver uma pessoa que perca sua vida para o crime, nós teremos o desafio de cada vez mais prover a sociedade de paz”, enfatizou Helder Barbalho.

O novo prédio da Corregedoria-Geral conta com 25 salas, auditório, alojamentos e estacionamento, oferecendo melhor estrutura aos militares que desempenham suas atividades no órgão de segurança e, também, à população. O comandante-geral, coronel Dilson Júnior, frisou que a estrutura entregue é a melhor do Brasil.

“Isso demonstra a atenção que o Governo do Estado tem com a segurança pública, em especial com a Polícia Militar. É a primeira vez que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar, que é um órgão que tem a obrigação de fazer toda a correção, toda a apuração de eventuais desvios de conduta de policiais, é a primeira vez que a corregedoria tem uma sede própria. E aqui é um espaço que já foi da Polícia Federal e agora, através de uma ação muito importante do Governo do Pará em consonância com o Governo Federal, nos permitiu a sessão desse prédio”, destaca o coronel, que acredita que com isso, haverá, ainda mais, qualidade nos procedimentos e nas apurações.

“Com certeza vai ser bem melhor e a população tem um espaço acessível, para ter uma polícia cada vez mais forte e reconhecida pela população como patrimônio do povo paraense. É a melhor estrutura do país, uma referência nacional”, disse o comandante-geral.

Ualame Machado, secretário estadual de Segurança Pública, disse que o momento é histórico para a PM, dada a importância da Corregedoria para a instituição. “O órgão é importante que não serve apenas para punir, é um órgão que fiscaliza, é um órgão que previne, que orienta a nossa tropa para que ela sempre atue dentro da legalidade, que é o que nós todos prezamos. Então, a PM recebe hoje um prédio digno de sediar sua corregedoria para que os servidores possam trabalhar com qualidade, mas também possam receber a população, em um momento normalmente a população procura a corregedoria quando necessita”, frisou.

Para o sub tenente Helder Douglas, que está há 23 anos na Corregedoria da PM, o momento é de gratidão por ter passado por todas as mudanças até chegar na sede própria da instituição.

“Chegar num prédio próprio e com a estrutura que é esse prédio aqui, né? Muito gratificante mesmo. A visibilidade é bem melhor, vai ficar mais visível ao público, e também como militar da corregedoria, nesses 23 anos, é uma honra pra mim vir pra esse prédio, porque realmente eu tenho corregedoria no sangue já, né? Me sinto honrado”, destacou o policial militar.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Agência Pará