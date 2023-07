Governo do Pará entrega ônibus escolares para 11 prefeituras paraenses

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou nesta segunda-feira (03), ônibus escolares para 11 prefeituras paraenses durante cerimônia realizada no Palácio do Governo, em Belém. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Júnior Ferrari, e serão enviados aos municípios para fortalecer o transporte escolar de crianças, jovens e adultos.

Os municípios contemplados são Gurupá, Breves, Salinópolis, Oriximiná, Vitória do Xingu, Alenquer, Óbidos, Prainha, São Caetano de Odivelas, Faro e Belterra. Na oportunidade, os prefeitos receberam os veículos das mãos do governador do Estado, Helder Barbalho, que esteve acompanhado pelo secretário adjunto de Regime de Colaboração da Seduc, Eliel Faustino.

“O transporte escolar é fundamental, para que nós possamos facilitar a vida dos nossos alunos, a chegada à sala de aula, a redução da evasão escolar, compreendendo as dificuldades e distâncias do nosso Estado. E festejo que, neste momento, estejamos entregando treze ônibus escolares, que estarão servindo a estes municípios, fruto da parceria no mandato do deputado Júnior Ferrari, junto com o Governo do Estado para reforçar, junto às prefeituras, a educação municipal, o acesso ao ensino, a alfabetização e a qualidade da educação em todo o Pará”, destacou o chefe do Executivo Estadual.

Os veículos são do tipo “Urbano Escolar Acessível” e cada um tem capacidade para transportar até 29 alunos sentados, com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD) e todos os equipamentos que garantem conforto e segurança aos passageiros. Os coletivos vão ajudar na locomoção dos estudantes que residem na área urbana dos municípios, até as respectivas unidades escolares em que estão matriculados. Esta iniciativa reforça o compromisso do Estado com a educação pública paraense, garantindo veículos que transportem os alunos com a proteção necessária entre suas casas e os espaços de aprendizagem.

“Estivemos na manhã de hoje fazendo a entrega de 11 ônibus de um total de 13, que são as emendas parlamentares do deputado Júnior Ferrari. Com essa entrega, nós iremos beneficiar os municípios que fazem parte da Calha Norte, cujo nosso principal objetivo é fazer com que o aluno chegue até a sala de aula e possamos evitar a evasão escolar. É mais um passo que está sendo dado, no sentido de melhorar o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do nosso Estado e a elevar a qualidade da educação do Pará”, disse o secretário adjunto da Seduc, Eliel Faustino.

O prefeito de Oriximiná, Willian Fonseca, agradeceu o repasse do veículo e frisou a importância do equipamento para o deslocamento dos alunos. “Nosso município é o segundo maior do Pará em extensão territorial, são 107 mil quilômetros quadrados, e nós temos que fazer um grande esforço de guerra para transportar mais de 16 mil alunos da rede municipal de ensino. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, porque fortalece o nosso sistema de educação, e vai proporcionar que o aluno chegue em tempo adequado, chegue de forma confortável, e tenha um melhor resultado, tudo contribui para melhoria do aprendizado do aluno”, pontuou.

Também presente na entrega, o prefeito de Alenquer, Tom Farias, ressaltou que o veículo vai garantir mais conforto, rapidez e segurança aos alunos do município. ”Alenquer recebe de uma forma muito positiva, temos uma região rural muito grande, é uma malha viária muito grande, e isso vai facilitar a chegada do aluno na sala de aula, vai fazer com que a gente possa estar diminuindo cada vez mais a evasão escolar, fazendo com que estejam bem atendidos. Então a gente fica muito feliz com isso, em estar aqui hoje, recebendo o governador, o deputado, é mais um veículo que se soma à frota do município”, disse o gestor municipal.

Texto: Clayton Santos/Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará