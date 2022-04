Governo do Pará entrega Terminal Hidroviário de Curralinho reconstruído

Às margens do rio Pará, o porto reconstruído beneficia, a partir de agora, mais de 34 mil habitantes da região marajoara

Embarcar ou desembarcar no município de Curralinho, no arquipélago do Marajó, se tornou sinônimo de conforto e segurança. O Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), entregou à população nesta segunda-feira (25), as obras de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário da cidade, que beneficia mais de 34 mil habitantes da região.

“Quero parabenizar a população de Curralinho que recebe hoje um terminal digno para o embarque e desembarque de passageiros. O Governo do Estado, por meio da CPH, está reconstruindo todos os terminais hidroviários do Marajó. Só na região da Calha Norte e Baixo Amazonas já entregamos nove terminais, entre eles, o de Santarém, maior e mais moderno terminal hidroviário do Brasil. Nessa região, os rios são as nossas ruas e o governo do Estado não mede esforços para oferecer dignidade para população”, disse o governador Helder Barbalho, que pela primeira vez na gestão, cumpriu agenda no município, em meio a uma grande caminhada. O novo equipamento público, que será administrado pela Prefeitura de Curralinho, recebeu investimentos superiores a R$ 2 milhões, de recursos próprios do Estado.

Para o comandante de embarcação, Antônio Raimundo Pantoja Oliveira, que trabalha no escoamento de produção de açaí, por meio da Cooperativa Sementes do Marajó, o novo porto da cidade representa desenvolvimento local.

“O terminal vai ser muito importante para o município, bem como, para todos nós moradores, e também para quem trabalha com embarcações grandes e de pequenos portes. Além de ser um ponto turístico, ele vai também dar apoio aos passageiros, agora você sabe onde vai sair e chegar as cargas ou deixar os passageiros. Fora isso, ele é grande, coberto e estávamos precisando disso há muito tempo. Nós tínhamos o antigo ai que não tinha conforto nenhum”, disse ele Antônio Oliveira.

Mototaxista há 20 anos, Givanildo Herculano Borges, é morador de Curralinho e usuário do modal

hidroviário. Assim como outros moradores da cidade, ele aguardava ansioso pelo novo terminal. “Antes a situação daqui do trapiche era feia demais, mas agora está melhor. Ganhamos um terminal novo e isso é uma coisa muito importante para nós, nunca tivemos isso por aqui. O que mais me chamou atenção é que agora temos por onde descer e subir nas embarcações, pois antes era muito ruim descer na madeira”, observou ele, se referindo ao conjunto naval do terminal.

Localizado às margens do rio Pará, o porto foi reconstruído e oferece acessibilidade, o que antes não era assegurado. O terminal hidroviário conta com espaço de embarque, carrinhos para transporte de bagagens, salas para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, bebedouro, lanchonete, TV, guarda-volumes e guichês para vendas de passagens. É a primeira vez que o porto recebe obras de reconstrução.

O porto também ganhou estação de tratamento de esgoto, sinalização interna e novas instalações elétricas e hidrossanitárias. Já a obra naval contemplou instalação de rampa metálica articulada coberta e flutuante coberto para embarque e desembarque de passageiros, equipamentos que o antigo porto não oferecia aos usuários. O terminal está pronto para receber embarcações que fazem linhas na região, com destino para vários municípios marajoaras.

“O município de Curralinho ganha um equipamento digno para o embarque e desembarque de passageiros, com plataforma metálica, flutuante, cadeiras confortáveis, banheiros, enfim, estrutura que o antigo trapiche não tinha, e que vai trazer desenvolvimento ao município marajoara”, frisou Abraão Benassuly, presidente da CPH.

De acordo com o prefeito de Curralinho, Cleber Rodrigues, o terminal hidroviário representa um novo tempo no município, que enfrentava problemas no embarque e desembarque de passageiros devido a ausência de uma estrutura adequada.

“O terminal hidroviário vai atender vários municípios da região porque Curralinho é o pólo central, principalmente no transporte de passageiros e cargas da região, então é de grande importància para o município. É um investimento que vale a pena e que o povo muito precisa”, disse o gestor municipal.

Participaram da agenda em Curralinho, os deputados estaduais Luth Rebelo, Orlando Lobato, Vanderlan Quaresma, Cilene Couto; deputados federais José Priante, Júnior Ferrari e Beto Faro, entre outras autoridades públicas, como o ex-deputado Iran Lima.

Por Bruno Magno (CPH)