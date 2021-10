Governo do Pará entrega viatura Rosa alusivo ao Outubro Rosa

O Governo do Estado do Pará entregou hoje aos órgãos de segurança pública dois carros do Sistema de Segurança Pública na cor rosa que faz alusão ao “Outubro Rosa”, as viaturas destacam a criatividade do artista plástico paraense Odair Mindelo.

As viaturas que rodarão as ruas de Belém são dedicadas a Patrulha Maria da Penha, e a outra da Delegacia da Mulher, a cor predominantemente rosa, com laço que destaca o símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama, também traz em destaque as imagens do Thearo da Paz, Praça do Relógio, Basílica, Mercado de Peixe do Ver-o-Peso e cenas cotidianas da cidade, como uma tapioqueira em seu oficio.

Foto: Rede Social Helder Barbalho

Jornalista: Marina Moreira