Governo do Pará flexibiliza medidas restritivas contra Covid-19 em quatro regiões

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou na noite desta quinta (6) que as regiões Marajó Ocidental, Araguaia, Carajás e Xingu devem sair da bandeira vermelha para laranja, passando para classificação de risco médio de proliferação do novo coronavírus.

Com isso, as medidas restritivas passam a ser mais flexibilizadas nestas regiões. As regiões que estavam em laranja, inclusive a região metropolitana de Belém, permanecem nesta classificação.A decisão ainda deve ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Segundo Barbalho, a flexibilização foi tomada a partir da análise de dados monitorados pela Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), em conjunto com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra).

“Em todo o estado há uma clara redução de pessoas infectadas e da pressão do sistema de saúde em relação à demanda de leitos. Estamos com 69,6% de ocupação de UTIs e 43,1% de ocupação de leitos clínicos”, afirmou o governador.

A mudança para bandeira laranja afeta 54 municípios, são eles: