Governo do Pará garante asfalto às principais vias de Mãe do Rio, no nordeste do estado

Com objetivo de contribuir para melhorar a mobilidade urbana em Mãe do Rio, no nordeste paraense, o Governo do Pará e a prefeitura local assinaram convênio para pavimentação asfáltica de duas vias do município. O asfaltamento, autorizado pelo governador, Helder Barbalho, durante agenda na região, nesta sexta-feira (28), será executado por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”, da Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop).

“Estamos aqui para reafirmar o compromisso que tivemos no passado com o asfaltamento das duas principais vias de Mãe do Rio. Na Castelo Branco, vamos potencializar o comércio, melhorar a mobilidade das pessoas, e o escoamento da produção. São duas obras importantes e que vão mudar a infraestrutura da cidade”, destacou o governador.

As obras vão beneficiar mais de 10 mil moradores do município. O governador, Helder Barbalho, também destacou que o Estado vai entregar outras obras, como a reconstrução do Terminal Rodoviário e do Ginásio de Esportes de Mãe do Rio, e ainda, o espaço para agricultores.

O convênio assinado entre Estado e prefeitura de Mãe do Rio prevê a pavimentação de três faixas da avenida Castelo Branco, com total de 3.204 metros e mais 555 metros da Rua Francisco Pedro de Lima. Todas as vias ficam no centro da cidade, onde há um fluxo diário de veículos e pessoas.

As melhorias na rua Francisco Pedro de Lima vão beneficiar moradoras, como a dona de casa, Maria Gomes, de 56 anos, há mais de 20 anos residente da via. “Quando chegamos aqui não tínhamos asfalto, mas depois veio esse beneficio, mas essa rua esta precisando de manutenção. Já tivemos dois acidentes por aqui, sendo um fatal, estamos com muito buracos ainda falta sinalização também”, disse ela, que mora com a família.

Para o prefeito de Mãe do Rio, José Rabelo Oliveira, as obras de pavimentação vão trazer mais qualidade de vida para população, já que facilitarão a mobilidade e escoamento de produção local. “Agradecemos o compromisso do governador com Mãe do Rio pela pavimentação asfáltica e recapeamento, isso demonstra honra e responsabilidade com o povo paraense”, disse o gestor municipal.

Investimentos – Em agosto do ano passado, o governador, Helder Barbalho, já havia assinado outra ordem de serviço, dessa vez, para execução de obras de pavimentação em várias ruas da sede municipal. Mãe do Rio, que já havia recebido três quilômetros de pavimentação asfáltica, teve mais 21 mil metros quadrados de calçamento, com a construção de meio-fio, e serviços de terraplanagem, que beneficiou, à época, 12 ruas em oito bairros.

Desde o final do ano de 2019, o Governo do Pará vem atuando com obras de pavimentação em municípios de todas as regiões de integração do Estado, por meio do Asfalto Por Todo o Pará. Atualmente. O Programa já contemplou mais de 96 municípios, com obras de pavimentação, calçada e meio-fio. Cerca de R$ 548 milhões foram investidos pelo Governo em infraestrutura urbana, com a implantação de mais de 500 km de asfalto novo e de qualidade.

Em 2021, o Governo do Estado deve ampliar o programa de pavimentação. A previsão é de que mais de 560 km de asfalto novo sejam distribuídos entre os municípios do Estado nos próximos meses.

Posto de identificação – Ainda em Mãe do Rio, o governador visitou o posto de identificação da Policia Civil, que vai funcionar no Terminal Rodoviário da cidade. No local, é possível emitir a cédula de identidade para moradores da cidade e região.

Além de representantes dos Poder Executivo Municipal, participaram da agenda a vice-prefeita Léa Bastos, delegado-geral do Estado, Walter Resende, o deputado estadual Nilton Neves, titular da Cohab, Orlando Reis, titular da Sedop, Ruy Cabral.

Por Bruno Magno (CPH)

Fonte: Agência Pará/ Foto: Marcelo Seabra