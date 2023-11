Governo do Pará garante CredLivro para servidores na Festa Literária de Santarém

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai disponibilizar crédito de R$ 200 para mais de 1.900 servidores efetivos da rede estadual adquirirem livros durante a Festa Literária de Santarém, no Baixo Amazonas, que será realizada de quarta-feira (29) até domingo (02) de dezembro. Os recursos serão repassados pelo Programa CredLivro, que este ano tem investimento de R$ 4,6 milhões, do governo do Pará, por meio da Seduc.

A Secretaria esclarece que os servidores já contemplados com o benefício não receberão o incentivo. Dúvidas sobre o programa podem se esclarecidas com a equipe do CredLivro que estará na Festa Literária. Confira a lotação dos servidores dos municípios contemplados: Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapu, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Medicilândia, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará, Vitória do Xingu.

Incentivos – Durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada em setembro, no Hangar, em Belém, a Seduc disponibilizou crédito de R$ 200 para cerca de 23 mil servidores efetivos da rede estadual, que puderam fazer a compra de livros durante os dias de evento.

Na Feira do Livro de Castanhal, entre os dias 25 e 29 deste mês, cerca de mil servidores da Seduc também foram contemplados com o benefício de R$200. Na 5ª Festa Literária Internacional do Xingu, que foi realizada entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, cerca de 300 servidores da região tiveram acesso ao benefício. Os servidores que participaram da Festa Literária de Cametá, realizada entre 08 e 12 deste mês também foram contemplados com o bônus.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará