Governo do Pará inicia cadastramento para regularização fundiária em Ananindeua

O Governo do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), inicia na próxima segunda-feira (28) o cadastramento das famílias do município de Ananindeua, na Grande Belém. A ação tem como objetivo regularizar os lotes urbanos e garantir a segurança jurídica dos moradores.

O cadastramento será realizado no bairro Jaderlândia II, a partir das 8h às 12h, até o dia 15 de setembro. A equipe técnica do Iterpa, em parceria com representantes da Secretaria de Habitação do município, irá visitar os moradores para coletar as informações necessárias.

A regularização fundiária urbana é uma ação importante para melhorar a qualidade de vida das famílias. Com a titularidade dos lotes, os moradores terão acesso a créditos sociais, como o programa “Sua Casa”, além de incentivos fiscais e bancários.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará