Governo do Pará investe em projetos culturais com prêmios de até R$ 70 mil

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) lançou o edital Premear de Cultura e Arte que vai selecionar 210 projetos culturais em todo o estado, os prêmios variam de R$ 15 mil a R$ 70 mil. As inscrições já estão abertas exclusivamente na plataforma Mapa Cultural do Pará (mapacultural.pa.gov.br) o prazo final de inscrição é no dia 14 de março.

Este edital solicita que as propostas devem ser inéditas e relacionadas á criação, transmissão e difusão de práticas culturais voltadas para 20 linguagens, expressões, praticas, manifestações e segmentos culturais do Estado do Pará: circo, dança, teatro, audiovisual, artes visuais, culturas afro-brasileiras, culturas indígenas, culturas populares, livro e leitura, cultura alimentar, música, artesanato, moda e design, cultura digital, cultura gospel, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, museus e memoriais de base comunitária, cultura urbana e periférica, pontos e pontões de cultura.

O Edital Premear da leitura também está com inscrições abertas, a iniciativa, não seletiva, vai funcionar como credenciamento universal para 200 bibliotecas públicas municipais do Estado, que receberão reforço em seus acervos. Todos os proponentes que se habilitarem terão o direito entre uma e três quotas de 50 livros, com os títulos e quantidade de quotas a serem definidos pela secult de acordo com a estrutura e o trabalho desenvolvido por cada espaço público de acesso ao livro.

Para a inscrição no credenciamento deste edital, devem ser feitos os cadastros no Mapa Cultural do Pará, no período de 10 a 21 de fevereiro de 2022, exclusivamente na plataforma. Para quem já possui cadastro não precisa refazer, mas pode atualizar informações que julgar necessárias até a data de envio da inscrição.

A Secult também vai ofertar oficinas e mentorias de elaboração de projetos, na modalidade virtual, voltadas para a formação de proponentes das 12 regiões de integração interessados na editais: Preamar de Cultura e Arte, Semear (organizado pela Fundação Cultural do Pará) e Preamar da Leitura.

As inscrições podem ser realizadas até está terça-feira(15), pelo e-mail editalpreamar.oficina@gmail.com. As oficinas virtuais estão previstas para serem realizadas de 16 a 24 de fevereiro, e a mentoria do dia 18 de fevereiro a 11 de março.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará