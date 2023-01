Governo do Pará investe mais de R$ 4 milhões em unidades policiais no Marajó

Para garantir a melhoria na estrutura das unidades policiais, com um ambiente adequado para os servidores e atendimento de qualidade à população, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), avança as obras de reconstrução de quatro Delegacias de Polícia Civil no Arquipélago do Marajó, que beneficiarão 129.923 habitantes nos municípios de Anajás, Afuá, Curralinho e Salvaterra.

As obras são viabilizadas com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), gerido pela Segup, com investimentos que ultrapassam R$ 4 milhões. Em Anajás, a obra orçada em R$ 1,4 milhão da nova Delegacia de Policia Civil já alcançou 99% de conclusão, e passa apenas pelos ajustes finais. Em Curralinho, a construção já está em 60%, enquanto que em Salvaterra e Afuá as obras já atingiram 50% e 42%, respectivamente, do cronograma.

Os investimentos em segurança pública no Pará prosseguem para aperfeiçoar a estrutura das unidades, em especial para o recebimento dos novos agentes, que já atuam no interior do Estado, informou Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Dentro desse objetivo, temos várias obras em andamento, seja de revitalização, reconstrução, ampliação e construção por todo o território paraense. Especialmente no Marajó, nós temos um projeto que valoriza o arquipélago, o povo e os policiais que trabalham na região. Estamos com mais de R$ 4 milhões em investimentos em delegacias, que estão sendo totalmente reconstruídas naquela região, a exemplo de Curralinho, Anajás, Afuá, Salvaterra, que são unidades sendo totalmente construídas, para que a gente possa dar condição de trabalho melhor ao nosso servidor, mas também um atendimento melhor à população, demonstrando assim que continuamos investindo na estrutura em todo o Pará, e especialmente no Marajó”, disse o titular da Segup.

Recursos – O Fundo de investimento da Segurança Pública, vinculado à Segup, foi criado com o objetivo de angariar recursos decorrentes da prestação de serviços das forças policiai. É responsável pelo gerenciamento desses recursos, destinados a atender demandas das forças de segurança, incluindo melhorias nas operações e ações de cada instituição, reconstrução de estabelecimentos e reaparelhamento.

No período de agosto a dezembro de 2022, por meio do Fisp, foram investidos cerca de 2,3 milhões na manutenção de 13 unidades policiais do interior. Segundo o secretário Ualame Machado, todos os investimentos visam proporcionar melhor qualidade às condições de trabalho dos agentes da segurança pública, e consequentemente ampliar a eficiência e alcançar resultados positivos nos indicadores de criminalidade.

As 13 Delegacias de Polícia Civil que passam por obras estão nos municípios de Moju, Castanhal (Vila do Apeú), Soure, Santarém Novo, Santarém, Breves, Palestina do Pará, São Miguel do Guamá, Aurora do Pará, Brejo Grande do Araguaia, Cametá, Redenção e Paragominas.

