Governo do Pará investe mais de R$ 43,3 milhões em 1.650 bolsas de pesquisa￼￼

Através da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o governo do Pará segue incentivando atividades científicas e tecnológicas inseridas em áreas consideradas relevantes e prioritárias para o Estado. Somente nos primeiros sete meses do ano, o poder público estadual já investiu mais de R$ 43,3 milhões em 1.650 bolsas de pesquisa.

No início deste mês de julho, a Fapespa lançou uma chamada ofertando até 1.300 bolsas de Iniciação Científica (IC), estimulando os processos de investigação na ciência e contribuindo para o aumento da participação institucional no incentivo da inclusão de estudantes de graduação em projetos de pesquisa básica, em um investimento de quase R$ 11 milhões.

Em seguida, a Fundação tornou pública a oferta de até 200 bolsas de Mestrado, chegando a um aporte de mais de R$ 10 milhões. Já a chamada para concessão de cotas institucionais de Doutorado é de até 150 bolsas, um fomento de mais de R$ 22,3 milhões visando promover a formação de recursos humanos e/ou o seu aperfeiçoamento.

Para submeter as propostas, o órgão precisa ser uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) pública, localizada no Pará, o que fortalece a ciência paraense. O valor mensal de cada bolsa já está equiparado ao que é praticado por órgãos de fomento à pesquisa nacional, a exemplo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), enfatizando a preocupação do governo do Estado em tornar a carreira científica cada vez mais atrativa.

“Esse é o início de uma ação para o impulsionamento da formação científica de recursos humanos no nosso estado. As novas bolsas são um estímulo para a comunidade acadêmica paraense. Em um momento onde a Amazônia é o centro das atenções, precisamos dedicar esforços para que a nossa população tenha oportunidade de ocupar os espaços de protagonismo. Para isso o desenvolvimento e aprofundamento do pensamento científico são caminhos possíveis para esse objetivo”, disse o diretor-presidente em exercício da Fapespa, Deyvison Medrado.

A chamada que ofertou bolsas de Iniciação Científica (IC) teve o prazo de submissão de propostas encerrado no último dia 14 de julho, enquanto que a de Mestrado vai até o dia 28 de julho e a de Doutorado encerra no dia 31 de julho. Mais informações estão na página oficial da Fapespa: www.fapespa.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará