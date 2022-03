Governo do Pará lança ferramenta que permite Tour Virtual nos Museus

Com o objetivo de ampliar, democratizar e descentralizar o acesso aos equipamentos públicos e seus acervos, seja física ou virtualmente, o Governo do Estado por meio da parceria entre Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará (Sectet), e com apoio do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, vai disponibilizar o Tour Virtual nos Museus.

O lançamento do projeto será nesta terça-feira (29), no Salão Transversal do Museu do Estado do Pará (MEP) ás 18h. o Tour Virtual faz parte da política de inclusão do Governo do Estado.

O acesso aos espaços do Sistema Integrado de Museus e Memorias (SIMM/Secult) será disponibilizado no site do museus. Pa.gov.br, na aba Tour Virtual. O projeto também pretende oferecer conteúdos com áudio discrição de cada item do acervo para pessoas com deficiência visual.

O visitante vai ter a oportunidade de acessar o link dos equipamentos, e assim vai conseguir visualizar as salas expositoras e as descrições de cada peça das exposições permanentes no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Museu do Encontro (Forte do Presépio), Museu de Arte Sacra (igreja de Santo Alexandre), Memorial Amazônico da Navegação, Memorial Verônica (no Parque Estadual do Utinga Camilo Vianna), Museu do Círio, Museu do Estado do Pará, Museu do Marajó e Museu de Gemas, além da Basílica Santuário de Nazaré e Espaço São José Liberto.

Serviço

Lançamento do Tour Virtual nos Museus

Data: 29/03 ás 18h

Local: Salão Transversal do Museu do Estado do Pará

Foto: Divulgação