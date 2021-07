Governo do Pará leva infraestrutura a Mosqueiro e renova malha viária com avanço de pavimentação

O distrito de Mosqueiro, em Belém, segue recebendo obras de pavimentação do programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’, executado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). Várias ruas já foram contempladas com nova pavimentação, mudando para melhor a vida de centenas de pessoas.

É o caso da dona de casa Luciana Alves, que há 22 anos é moradora da Rua Paquetá, no bairro Mangueiras. Durante muito tempo ela sonhou em morar em uma via pavimentada e agora a espera chegou ao fim.

“Aqui era um descaso. Nossa rua era só buraco e enchia muito. Com esse asfalto novo melhorou muito. Frequentamos esta rua diariamente e agora melhorou bastante. Graças ao apoio do Governo do Estado nós nos tornamos vitoriosos”, declarou a moradora.

O aposentado Lúcio Lima da Silva também mora há quase duas décadas na rua Paquetá. Ele conta que o local era intrafegável. “Não tinha condições de se locomover. Agora está excelente. Este asfalto é uma conquista e uma benção de Deus. Vai melhorar a vida de todos que moram aqui”, acrescentou.

Odilon da Costa é morador da rua Rodrigues Apinagés, onde equipes estão trabalhando na implantação da nova pavimentação. Feliz, ele acredita em mudanças positivas para o local onde vive com a família. “Creio que agora vá melhorar. Aqui a rua realmente ficava feia. Podia ser verão ou inverno, sempre tinha água e lama aqui. Agora vai melhorar 100%. É o que a gente espera” declarou.

Investimentos

O distrito de Mosqueiro está recebendo 14,6 km de asfalto novo em vias urbanas. Atualmente já foram pavimentadas vias de bairros como o Ariramba, Murubira, Mangueiras, Aeroporto, Praia Grande, Farol e Porto Arthur. Também devem receber nova pavimentação ruas dos bairros Paraíso, Carananduba e Vila. Ao todo, são cerca de R$14 milhões investidos pelo Governo do Estado na melhoria da infraestrutura da ilha.

O engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Sedop, pasta responsável pela execução do “Asfalto Por Todo o Pará”, explica que, somente na Região Metropolitana de Belém, estão sendo executados 60 km de asfalto novo.

“Nós observamos que a ilha de Mosqueiro estava carente, necessitando investimento. Por isso estamos investindo para implementar asfalto novo, recapeando e pavimentando vias novas, uma vez que buracos e lama sempre fizeram parte do convívio de quem vive no local”, explicou.

Convênio

Além da execução do programa Asfalto Por Todo o Pará, o Governo do Estado também firmou convênio com a Prefeitura de Belém para o desenvolvimento e execução de atividades voltadas para a recuperação de vias, limpeza de canais, capinação, raspagem, remoção de resíduos sólidos, pintura de meio-fio e poste, desobstrução de redes de drenagem e recuperação de bocas de lobo.

“Isso traz uma melhoria na mobilidade urbana, para quem frequenta a ilha. Mosqueiro é um paraíso que temos no Pará. Com a continuidade do asfalto por todo o Pará, mais asfalto chegará, não só para Mosqueiro, mas para todos os municípios que compõem o Estado” concluiu o secretário estadual Ruy Cabral.

Por Matheus Rocha (SEDOP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Mateus Rocha