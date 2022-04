Governo do Pará levará energia a famílias de Breves, no Marajó, com investimento de R$ 5,8 milhões

Durante agenda pública no município de Breves, no arquipélago do Marajó, neste sábado (2), o governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou investimentos da gestão estadual em obras de instalação de rede elétrica para atender às famílias do município que ainda carecem do serviço. No total, serão instalados mais de 16 km de rede elétrica trifásica e 6,31 km de rede bifásica, beneficiando 241 famílias da comunidade Mainardi com investimentos de R$ 5,8 milhões.

As obras, que incluem ainda a construção de oito travessias de rios, com extensão acima de 200 metros, serão operacionalizadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e da empresa Equatorial Energia, no âmbito do Programa de Inclusão Socioeconômica (PIS). O objetivo é colaborar com o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, garantindo condições favoráveis para que empreendedores possam armazenar seus produtos e manter as suas atividades, a partir de agora, com uma rede de energia constante e de qualidade.

“Hoje, além de fortalecer a saúde pública e o saneamento aqui dessa região, também estamos possibilitando um momento histórico para os moradores da comunidade Mainardi com a realização desse sonho que é a eletrificação da comunidade. Esse é um investimento do Governo do Estado, viabilizado por uma demanda que o prefeito apresentou e nós já autorizamos. Serão mais de R$ 5,8 milhões para poder levar energia firme e ajudar as comunidades a desenvolver essa região, por isso estamos muito felizes em estar aqui neste momento”, disse o governador Helder Barbalho.





Desenvolvimento – Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual destacou a importância das entregas e dos projetos do Estado na região, ressaltando que um dos principais objetivos das ações do Estado é garantir a geração de emprego e renda. Neste sentido, o governador lembrou que, há dois anos, isentou impostos estaduais para incentivar a instalação de indústrias na região, com foco na geração de novos postos de trabalho.

“Todos nós sabemos o quanto o Marajó precisa de incentivo para trazer indústrias e empresas para cá, especialmente Breves que sofreu muito com o desemprego após o fechamento de madeireiras aqui, por isso nós garantimos a isenção de todos os tributos estaduais para o Marajó, fazendo a parte do Estado no sentido de incentivar que empresas possam aqui se instalar e trazer mais desenvolvimento econômico. Além disso, fizemos uma parceria com a prefeitura, que está garantindo a compra da área que vai sediar o Distrito Industrial de Breves, um local estruturado para que, além do benefício fiscal, possamos também garantir terrenos para que as empresas possam aqui se instalar”, informou o governador Helder Barbalho.

O prefeito de Breves, Xarão Leão, agradeceu ao governo do Estado pelas relevantes entregas para o município e pelo anúncio dos investimentos em energia para a comunidade Mainardi. “Primeiro quero agradecer porque esse é um dia muito especial não só para Breves, mas para o Marajó como um todo. Temos aqui um convênio que foi um pedido de uma comunidade ribeirinha que há muito anos sofre com falta de energia e o governo do Estado, através do Programa de Inclusão Social, está destinando mais de R$ 5 milhões para levar energia firme para todo esse povo da comunidade Mainardi, garantindo benefícios a várias famílias beneficiadas e trazendo mais desenvolvimento para essa região, por isso quero dizer da satisfação de estarmos aqui hoje, no terceiro mandato, com um governo e um governador que nos prestigia e nos enxerga”, disse o prefeito.

Para o secretário da Sedeme, José Fernando Gomes Júnior, ao atuar em Breves, a Secretaria cumpre um de seus principais objetivos e contribui com o desenvolvimento econômico e social da região. “Ficamos muito felizes em participar ativamente desse momento histórico para Breves, auxiliando o Governo do Estado a levar energia elétrica para a comunidade Mainardi, cumprindo, assim, um dos objetivos da Sedeme que é levar desenvolvimento e dignidade para as regiões do nosso Pará. Esse investimento não apenas atenderá uma demanda histórica dessa comunidade, mas sinaliza que o Governo está presente aqui nessa região, preocupado, atento aos anseios da comunidade e sempre pronto para colaborar no que for necessário e, portanto, a Sedeme não poderia ser diferente”, afirmou o secretário

.Por Igor Nascimento (SEDEME)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcelo Seabra