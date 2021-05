Governo do Pará nega solicitação do Paysandu por público nas finais do Parazão

Procuradoria-Geral do Estado reforça que avaliação foi feita por comitê da Sespa

O Governo do Estado indeferiu o pedido de presença de público nos jogos da final do Campeonato Paraense, feito pelo Paysandu na última quinta-feira (13). Segundo nota encaminhada a OLiberal.com pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a entrada de torcedores na partida descumpriria o atual bandeiramento da região, que atualmente está no estágio amarelo.

A solicitação do Paysandu teve como argumento os problemas financeiros pelos quais o clube passa desde o ano passado, já que não pode contar com a receita de bilheteria e viu a queda no número de sócios torcedores. O pedido da diretoria bicolor era pela liberação de 3 mil torcedores no estádio, porém o atual bandeiramento da região não permite eventos com mais de 200 pessoas.

Os finalistas do Parazão são Paysandu e Tuna Luso. As partidas, que decidirão o campeão de 2021, serão neste domingo (16), no Souza; e no próximo final de semana, dia 23, na Curuzu.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) esclarece que a solicitação enviada, na quinta-feira (13), foi negada, respeitando o sistema de bandeiramento instituído nas regiões paraenses, que não permite a presença de público nos estádios, conforme avaliação do Comitê Técnico e Científico liderado pela Secretaria de Saúde (Sespa)”.