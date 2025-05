Governo do Pará oferece 4 mil CNHs gratuitas para mães de pessoas com deficiência

Em uma ação inédita voltada à inclusão e à mobilidade, o Governo do Pará lançou nesta quarta-feira (7) a edição especial do programa CNH Pai D’égua – Mães Atípicas, que vai beneficiar 4 mil mães de pessoas com deficiência com a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em todo o estado.

O anúncio foi feito em Belém pela vice-governadora Hana Ghassan, acompanhada da diretora-geral do Detran, Renata Coelho. A iniciativa integra a política estadual de inclusão social e foi lançada em homenagem ao Dia das Mães.

“Estamos oferecendo 4 mil CNHs totalmente gratuitas para mães atípicas. É uma forma de reconhecer essas mulheres e garantir dignidade, mobilidade e autonomia”, afirmou a vice-governadora.

As vagas serão divididas da seguinte forma:

2.000 vagas para Belém e Região Metropolitana

Inscrições: de 12 a 15 de maio

Marajó, Paragominas, Abaetetuba, Capanema e Tucuruí

Inscrições: a partir de 23 de junho

Santarém, Altamira e Itaituba

Inscrições: a partir de 4 de agosto

Marabá, Parauapebas e Redenção

Inscrições: a partir de 15 de setembro

O edital será publicado nesta sexta-feira (9) e as inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br.

Renata Coelho, que também é mãe atípica, destacou a importância do programa: “Ter uma CNH gratuita não é um privilégio, é uma ferramenta de dignidade. Essa ação facilita o acesso a terapias, consultas e compromissos dos filhos, além de abrir portas para geração de renda.”

Com essa edição especial, o Governo do Pará reforça seu compromisso com políticas públicas inclusivas e com o apoio às famílias que enfrentam os desafios da criação de filhos com deficiência.

Imagem: Agência Pará